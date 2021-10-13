Покров Пресвятой Богородицы — это непереходящий великий православный праздник, который отмечается в Украине 14 октября. В его основу легло появление Богородицы, земной матери Иисуса Христа.

История праздника

Легенда гласит, что войско древних русов осадило Константинополь для дальнейшего взятия города. Жители столицы Византии начали молиться и просить Богородицу спасти их.

В четвертом часу ночи перед христианами явилась Пресвятая Богоматерь, окруженная апостолами и святыми. Дева Мария сняла амофор (покрову) со своей головы, держа его над жителями, тем самым оставив после своего исчезновения благодать. Враги больше не могли видеть спасенных и отступили.

Другие источники уверяют, что Аскольд вместе со своим войском русов удивился увиденному чуду и также принял христианство, в связи с чем город удалось спасти.

Традиции праздника

В первую очередь Покров знаменует собой окончание работы на полях — скоро наступит зима, пора подводить итоги урожайного года и постепенно готовиться к похолоданию.

Покров зачастую вызывает ассоциации с первым снегом . Наши предки были уверены, что именно Богородица покрывает землю листьями, а затем и снегом.

В этот великий праздник верующие ходят в храм на службу , а также ставят свечи за здоровье своих близких, просят у Богородицы защиты, исцеления от недугов и благополучия в семье.

Незамужние девушки просили Богородицу послать им жениха , который поможет создать крепкую и счастливую семью.

С приближением зимы у домохозяек появлялись домашние хлопоты — нередко женщины собирались в одном из домов и устраивали вечерние посиделки , где пели, разговаривали, и занимались рукоделием.

Покров Пресвятой Богородицы издавна знаменовал удачный сезон для начала свадеб .

Поскольку это большой праздник, запрещалось заниматься тяжелым трудом и грязной работой.

Помимо Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября украинцы также отмечают еще два праздника — День украинского казачества и День защитника Украины. Поэтому украинцев ожидают дополнительные выходные — в четверг (14 октября) и пятницу (15 октября).

Ознакомиться с календарем праздников октября 2021 в Украине можно в материале Фактов ICTV.