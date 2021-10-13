Покров Пресвятой Богородицы — это непереходящий великий православный праздник, который отмечается в Украине 14 октября. В его основу легло появление Богородицы, земной матери Иисуса Христа.
История праздника
Легенда гласит, что войско древних русов осадило Константинополь для дальнейшего взятия города. Жители столицы Византии начали молиться и просить Богородицу спасти их.
В четвертом часу ночи перед христианами явилась Пресвятая Богоматерь, окруженная апостолами и святыми. Дева Мария сняла амофор (покрову) со своей головы, держа его над жителями, тем самым оставив после своего исчезновения благодать. Враги больше не могли видеть спасенных и отступили.
Другие источники уверяют, что Аскольд вместе со своим войском русов удивился увиденному чуду и также принял христианство, в связи с чем город удалось спасти.
Традиции праздника
- В первую очередь Покров знаменует собой окончание работы на полях — скоро наступит зима, пора подводить итоги урожайного года и постепенно готовиться к похолоданию.
- Покров зачастую вызывает ассоциации с первым снегом. Наши предки были уверены, что именно Богородица покрывает землю листьями, а затем и снегом.
- В этот великий праздник верующие ходят в храм на службу, а также ставят свечи за здоровье своих близких, просят у Богородицы защиты, исцеления от недугов и благополучия в семье.
- Незамужние девушки просили Богородицу послать им жениха, который поможет создать крепкую и счастливую семью.
- С приближением зимы у домохозяек появлялись домашние хлопоты — нередко женщины собирались в одном из домов и устраивали вечерние посиделки, где пели, разговаривали, и занимались рукоделием.
- Покров Пресвятой Богородицы издавна знаменовал удачный сезон для начала свадеб.
- Поскольку это большой праздник, запрещалось заниматься тяжелым трудом и грязной работой.
Помимо Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября украинцы также отмечают еще два праздника — День украинского казачества и День защитника Украины. Поэтому украинцев ожидают дополнительные выходные — в четверг (14 октября) и пятницу (15 октября).
Ознакомиться с календарем праздников октября 2021 в Украине можно в материале Фактов ICTV.