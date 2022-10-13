На 14 октября приходится важный христианский праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Важное событие также тесно связанно и с украинским народом — с 1999 года на 14 октября также приходится День Украинского казачества.

Это не случайность, ведь наши предки верили, что смелые защитники Украины находятся под покровом сил с небес.

Также отмечается День УПА, ведь в этот день в 1942 году была образована Украинская повстанческая армия.

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История праздника

Вокруг Покрова Пресвятой Богородицы наибольшей популярностью обросли две легенды, которые раскрывают историю праздника.

По одной из них Богородица явилась к жителям Византии, которые просили о помощи на фоне осады Царьграда Аскольдом и русами. Дева Мария накрыла своим покровом (омофором) людей, и их не смогли увидеть враги.

Вторая версия идет от рассказов Андрея Юродивого, который видел Богородицу в храме Константинополя, во время осады войсками агарян. После покрова войска отступили, а люди были спасены.

Традиции праздника

Как и в любой другой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы приходится огромное количество традиций, которые чтились еще нашими предками.

К 14 октября обычно заканчивают подготовку к свадьбам, а также все важные сельские работы по земле. Наши предки оставляли территории для выращивания отдохнуть аж до весны. Незамужние девушки в этот день молятся о встрече суженого и счастливом союзе.

Октябрь в самом разгаре — самое время подумать о ноябре, который уже совсем скоро наступит. Последний месяц осени порадует украинцев огромным количеством праздников, в том числе и профессиональных. Календарь праздников ноября 2022 можно найти на Фактах ICTV.