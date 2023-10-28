Сегодня, 28 октября, Украина, которая сейчас противостоит российской агрессии, отмечает День освобождения от фашистских захватчиков. Также не забудьте поздравить своих бабушек и дедушек. Православные верующие чтят святую Параскеву.

Факты ICTV узнали, кого по новому стилю сегодня поздравляют с именинами и чем благоприятен этот день.

Какой сегодня праздник — 28 октября 2023 года

Православная церковь вспоминает святую, в честь которой в древности храмы называли Пятницами. Речь идет о мученице Параскеве Иконийской. В преданиях упоминаются ее добродетели, в частности любовь к нуждающимся. Она обратила немало людей в христианство, за что попала в тюрьму и приняла мученическую смерть. На иконах ее обычно изображают с сияющим венком на голове.

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Какой сегодня, 28 октября 2023 года, день в Украине

День освобождения Украины от фашистских захватчиков особенно отзывается для каждого из нас. Вторая мировая война принесла много боли и страданий. Тем более это чувствуется сейчас, когда украинцам снова приходится сражаться за свою землю и свободу.

В это время как никогда важными становятся семейные связи и ощущение поддержки. Сегодня в нашей стране также отмечается День бабушек и дедушек. Это прекрасная возможность прийти в гости к родным и сказать им, как вы их любите и цените.

Даже если вы уже взрослые, можно отметить теплый семейный праздник совместным просмотром мультиков. В мире как раз празднуют Международный день анимации. Мультфильмы давно создают не только для детей. Они и развлекают, и поучают и заставляют задуматься о вечных темах.

Если вы хотели заняться спортом, но не знаете каким, присмотритесь к японским боевым искусствам. Сегодня как раз отмечается Всемирный день дзюдо. Умение защищать себя еще никому не помешало.

Кто празднует день ангела 28 октября

Поздравления с днем ангела принимают обладатели имен Денис, Дмитрий, Иван, Семен. Если у вас в окружении есть кто-то с редким именем Афанасий, Ефим, Лукьян или Ян, поздравления тоже будут уместны.

Что нельзя делать 28 октября 2023 года

Если вы сегодня планировали побаловать себя фастфудом, то отложите это желание на другой день. Сегодня не лучшее время и для употребления алкоголя.

В этот день под запретом ложь, обиды, ссоры и крики. Не позволяйте себе злиться и не желайте никому зла. Еще не переусердствуйте с тяжелым физическим трудом, потому что это чревато травмами.

Народные верования говорят не смотреть в зеркало до восхода солнца.

Что можно делать сегодня

День будет благоприятным для бизнесменов и художников. Если вы собирались сменить место работы, то сегодня просто отличное время для поиска.

Наши предки в этот день трепали лен, возились на пасеке, а знахари делали приговоры на мужское здоровье. Видимо, поэтому это время считалось удачным для зачатия ребенка.

Народные приметы на 28 октября 2023 года