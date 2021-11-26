Что подарить маме на Новый год 2022, чтобы сюрприз получился полезным, интересным и от всей души.

Конечно, можно купить свечки, набор для кухни, простую кулинарную книгу и прочие тривиальные подарки, о которых на самом деле не мечтает каждая женщина.

Да, они полезные, но это тот случай, когда лучше покупать самостоятельно.

Если же вас попросили или намекнули об этих подарках, то хотя бы будьте оригинальными.

Например, ту же кулинарную книгу можно преподнести интересно, а не просто купить готовую.

Напечатайте на заказ именную кулинарную книгу с фотографией мамочки. Она сможет записывать туда собственные рецепты и чувствовать себя знаменитым шеф-поваром, как Джеймс Оливер или Эктор Хименес-Браво.

Приобретите мамочке поездку за границу. При этом, не один билет подарите, а поедьте вместе с ней.

Вы сможете больше времени провести вместе, ведь это уже не так часто бывает, не так ли?

Билеты на лоукосте можно отхватить достаточно выгодные и съездить, скажем, в снежную Европу на выходные.

Мама всегда вся в хлопотах. Она отдает больше, чем получает, и редко позволяет себе отдохнуть.

Пригласите ее в театр. Купите билеты на классику. И мамочка отдохнет, будет вдохновлена, наконец-то забудет о заботах и проведет приятное время с вами.

Обратите внимание на технику, которой пользуется мама. Если у нее старенький телефон, то не пора ли взять новый, чтобы она могла с вами созваниваться по видеосвязи, смотреть любимые видео.

Можно также рассмотреть вариант планшета и умных часов, которые будут удобным гаджетом, которые также будет отслеживать ее здоровье.

Ранее Факты ICTV предлагали подборку идей подарков на Новый год. В частности, составили список из 10 лучших подарков мужу.