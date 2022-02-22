Все женщины любят внимание. Особенно 8 марта, когда весь мир отмечает Международный женский день.

Факты ICTV собрали для вас восемь универсальных подарков, которые подойдут как девушке, так и любимой жене.

Подушка

Уютная, теплая и такая домашняя – все это о подушечках. Сейчас можно выбрать любой дизайн, цвет и материал — все ограничивается только вашей фантазией и пожеланиями. К тому же, этот атрибут создает уют и не даст забыть о щедром подарке.

Цена такого подарка стартует от 400 грн.

Зеркало-шкатулка

И хотя зеркало дарить категорически запрещено, оно является частью шкатулки. Многие женщины очень любят украшения, и драгоценности нужно складывать в красивые коробочки. Для тех, кто любит разнообразные брошки, серьги и ожерелья на каждый день — это отличный подарок. Есть варианты зеркал с подсветкой, а в шкатулках могут быть тайники — то, что нужно практически любой девушке и жене.

Цена также вполне вменяемая — неплохие варианты можно найти и за 200 грн, нужно только поискать.

Эмоции

Подарок может быть не только материальным. Эмоции — это то, что запомнится надолго. Подарите любимой женщине прыжок с парашютом, полет в аэротрубе или полет на воздушном шаре. Увлечения не из дешевых, но вспоминать это можно очень долго. Правда, нужно точно знать, что подобная идея придется по душе вашей пассии.

Полет в аэротрубе – от 800 грн.

Прыжок с парашютом – от 1 тыс. грн.

Полет на воздушном шаре на двоих – от 5 тыс. грн.

Украшения

Украшения — нестареющая классика. Это универсальный подарок для практически любой девушки — красивые камешки и блестящие ожерелья всегда привлекали представительниц женского пола. Но не обязательно покупать дорогое кольцо с огромным камнем. Главное — внимание. Украшение из серебра или золотые серьги всегда в списке желаний женщин. В любом случае подобранный с душой и со вкусом подарок в небольшой бархатной коробочке порадует любую девушку.

Тут цены могут варьироваться от 300 грн за небольшое серебряное украшение до нескольких тысяч гривен и даже долларов.

Поход в SPA

Отдохнуть, расслабиться, да еще и провести время с пользой – такой подарок заставит улыбаться каждую женщину. Подарить сертификат на поход в SPA для двоих или же отправить любимую одну – выбирать вам.

Такое удовольствие стартует от 800 грн.

Курсы

Если ваша избранница постоянно развивается и время от времени посещает различные курсы, то этот подарок именно для нее. Танцы, новые языки, кулинария — умения никогда не будут лишними. А если это спорт — то еще и польза для организма.

К примеру, абонемент на разовое занятие сальсой обойдется в пределах 500 грн.

Свитшот с прикольной надписью

Порадуйте любимую женщину обновкой в гардеробе. Яркий и необычный свитшот, да еще и с интересной надписью, подойдет как жене, так и девушке.

Цена такого подарочка стартует от 500 грн.

Смартфон и аксессуары

Да, электронные гаджеты обновляются каждый год — даже iPhone, купленный в прошлом году, уже не кажется таким крутым. Это касается и наушников, умных часов, планшетов и ноутбуков. Такие подарки пусть и не из дешевых, но точно будут полезными, особенно в современном мире.

Цена за электронику стартует от 1 тыс. грн, если речь идет о наушниках или фитнес-трекере.