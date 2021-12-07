Новый год — семейный праздник, которого все очень ждут. Оставлять родителей без подарков в этот день никому не хочется, особенно, если вы планируете праздновать в их уютном доме. Поэтому о том, что можно подарить родителям на Новый год, нужно позаботиться заранее.

Может быть, вы знаете, какую вещь они давно собирались приобрести, но не хватало времени или денег? Пора побыть Дедом Морозом и подготовить сюрприз, потому что в новогоднюю ночь желания должны сбываться, не так ли?

Предлагаем вам идеи подарков, которые понравятся вашим родителям в новогоднюю ночь.

Подарки для совместного досуга

На Новый год 2022 хорошим вариантом подарка станет тот, который позволит родителям провести время вместе. Вы можете приобрести билеты в кино или театр, заказать ужин в ресторане на двоих, или даже подарить билеты на отдых или туристическое путешествие. Сертификат на мастер-класс также станет хорошим подарком.

Подарки для дома и быта

Вспомните, каких вещей, которые могли бы существенно упростить быт, у ваших родителей ещё нет. Это могут быть микроволновка, робот-пылесос, электрочайник. Если родители любят готовить, обратите внимание на кухонный комбайн, блендер, вафельницу, кофемашину или гриль. Ещё одним полезным подарком станет увлажнитель воздуха.

Подарки для поддержания здоровья

Если вас беспокоит вопрос, что же подарить родителям на Новый год такого полезного для здоровья, то смарт-часы с пульсометром и функцией измерения давления и уровня кислорода в крови станут хорошим презентом. Они помогут следить за состоянием здоровья и ежедневной активностью. Кстати, кроме этого можно подарить абонемент в спортзал — возможно, родителям придутся по душе какие-то виды спорта (например, йога), которые помогут зарядиться энергией.

Совершенно необязательно дарить только общие подарки. Кто, как не вы, знаете об их хобби, так что гостинцы могут связаны с ним.

Маме можно подарить:

поход в салон красоты;

уходовую косметику для кожи;

палантин или шарф;

сертификат в магазин косметики.

Вот идеи подарков для папы:

кожаный кошелёк;

штоф для напитков;

фляга;

парфюм.

Следует помнить, что родителям понравится любой ваш подарок, потому что это символ вашего внимания. Презенты следует выбирать, исходя из вашего бюджета, однако некоторые подарки могут быть неуместными. Например, на Новый год 2022 не стоит дарить носки, набор инструментов, полотенца и чашки.