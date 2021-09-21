План официальных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве пройдет ряд официальных мероприятий: выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы.

6 октября в Бабьем Яру состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании. Также будет открыт мемориальный объект Кристальная стена плача художницы и автора Марины Абрамович.

Памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра организованы Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр, Национальным историко-мемориальным заповедником Бабий Яр совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом министров Украины.

С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на специально созданной к 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру странице. Программа будет обновляться.

— Мы строим мемориал в Бабьем Яру, который, надеемся, станет частью мирового культурного наследия. Но самое главное – это то, что мы возвращаем память об этом месте, память о погибших в Бабьем Яру. Мы благодарны за поддержку государства в этой миссии, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

Полная программа мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

Киев, 27 сентября – 7 октября

https://80.babynyar.org/ru/

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

Выставка Зона отчуждения Джонатана Литтелла и Антуана д’Агата с последующим посещением

Время: 13.00 – 14.00, станция метро Дорогожичи

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Выставка открыта для посещения с 27 сентября по 10 октября и состоит из двух компонентов: короткие тексты, написанные Джонатаном Литтеллом, и фотографии, сделанные Антуаном д’Агатом в районе Бабьего Яра

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

Национальный урок памяти во всех учреждениях среднего образования в Украине

Урок включает презентацию образовательной платформы Красная точка памяти (онлайн)

Время: утром, продолжительность – 45 минут, комбинированный формат

Мероприятие проводят Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр совместно с Министерством образования и науки Украины

Участники: ученики 5–11 классов

ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

Презентация антологии поэзий про Бабий Яр Овраг смерти – Овраг памяти

Время: 18.00– 20.00, Дом актера, улица Ярославов Вал, 7

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

Марш Памяти

Время: 12.00 – 13.45, Бабий Яр

Мероприятие проводит Общественная организация Марш памяти

Ежегодная социальная инициатива в память о трагедии, где участники идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941 года

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

Международная научная конференция Массовые расстрелы во время Холокоста как криминальный процесс

Время: 9.00 – 15.10

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Презентация книги Мы хотели жить… Бориса Забарко, председателя Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Разговор с автором

Время: 16.15 – 17.15, Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Начало выставки Лица людей Бабьего Яра с дальнейшим посещением

Время: 17.00 — 18.00, Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Премьера произведения In memorium композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М.М. Гобдича

Премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы

Время: 19.00 – 22.00, Бабий Яр, главная сцена на площади у Меноры

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021, который впервые покажут в Украине

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

Завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами Наблюдательного совета Мемориального центра

Время: 09.30 – 10.30, Hyatt Regency

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Пресс-конференция с участием членов Наблюдательного совета Мемориального центра

Время: 11.00 — 12.30, Hyatt Regency

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Ланч президента Израиля Ицхака Герцога

В рамках мероприятия состоится презентация книги Праведники народов мира. Украина

Время: 14.00 – 15.30, InterContinental Kyiv

Мероприятие проводят Канцелярия президента Израиля при участии Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и Еврейской конфедерации Украины

Презентация книги Благоволительницы Джонатана Литтелла, лауреата Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии. Разговор с автором

Время: 15.00 – 16.00, Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Официальная церемония почтения памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского

Открытие мемориального объекта Кристальная стена плача художницы и автора Марины Абрамович

В мероприятии также принимают участие президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент государства Израиль Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета

Время: 17.00 – 20.45, Бабий Яр, главная сцена на площади у Меноры

Мероприятие проводят Офис президента Украины и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

В программе мероприятия состоится концерт в исполнении немецкого Государственного симфонического оркестра 13 симфония Дмитрия Шостаковича, Кремерата Балтика под руководством Гидона Кремера, выступление виолончелиста Михаила Майского и трио Владимира Тарасова.

Официальный прием при участии президента Украины и глав иностранных государств

Время: 21.00 – 22.00, Hyatt Regency

Мероприятие проводит Офис президента Украины и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

Круглый стол о прошлом, настоящем и будущем территории Бабьего Яра с участием Архитектурного совета Мемориального центра

Время: 11.00 — 14.00, место уточняется

Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр

Члены архитектурного совета Фонда соберутся вместе с архитекторами, чтобы обсудить последние разработки, стратегии и планы.

Фото: Бабий Яр