План официальных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

К 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве пройдет ряд официальных мероприятий: выставки, презентации книг, Национальный урок памяти в украинских школах, премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы.
6 октября в Бабьем Яру состоится официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и президентов Германии, Израиля и Албании. Также будет открыт мемориальный объект Кристальная стена плача художницы и автора Марины Абрамович.
Памятные мероприятия к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра организованы Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр, Национальным историко-мемориальным заповедником Бабий Яр совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом министров Украины.
С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на специально созданной к 80-й годовщине массовых расстрелов в Бабьем Яру странице. Программа будет обновляться.
— Мы строим мемориал в Бабьем Яру, который, надеемся, станет частью мирового культурного наследия. Но самое главное – это то, что мы возвращаем память об этом месте, память о погибших в Бабьем Яру. Мы благодарны за поддержку государства в этой миссии, – отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.
Полная программа мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра
Киев, 27 сентября – 7 октября
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
Выставка Зона отчуждения Джонатана Литтелла и Антуана д’Агата с последующим посещением
Время: 13.00 – 14.00, станция метро Дорогожичи
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Выставка открыта для посещения с 27 сентября по 10 октября и состоит из двух компонентов: короткие тексты, написанные Джонатаном Литтеллом, и фотографии, сделанные Антуаном д’Агатом в районе Бабьего Яра
СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
Национальный урок памяти во всех учреждениях среднего образования в Украине
Урок включает презентацию образовательной платформы Красная точка памяти (онлайн)
Время: утром, продолжительность – 45 минут, комбинированный формат
Мероприятие проводят Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр совместно с Министерством образования и науки Украины
Участники: ученики 5–11 классов
ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ
Презентация антологии поэзий про Бабий Яр Овраг смерти – Овраг памяти
Время: 18.00– 20.00, Дом актера, улица Ярославов Вал, 7
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
Марш Памяти
Время: 12.00 – 13.45, Бабий Яр
Мероприятие проводит Общественная организация Марш памяти
Ежегодная социальная инициатива в память о трагедии, где участники идут той же дорогой, которой шли жертвы 29 сентября 1941 года
ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
Международная научная конференция Массовые расстрелы во время Холокоста как криминальный процесс
Время: 9.00 – 15.10
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Презентация книги Мы хотели жить… Бориса Забарко, председателя Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Разговор с автором
Время: 16.15 – 17.15, Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Начало выставки Лица людей Бабьего Яра с дальнейшим посещением
Время: 17.00 — 18.00, Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Премьера произведения In memorium композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Киевского камерного хора под руководством М.М. Гобдича
Премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы
Время: 19.00 – 22.00, Бабий Яр, главная сцена на площади у Меноры
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Фильм-лауреат специальной премии Каннского кинофестиваля 2021, который впервые покажут в Украине
СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
Завтрак лидеров международных еврейских организаций с членами Наблюдательного совета Мемориального центра
Время: 09.30 – 10.30, Hyatt Regency
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Пресс-конференция с участием членов Наблюдательного совета Мемориального центра
Время: 11.00 — 12.30, Hyatt Regency
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Ланч президента Израиля Ицхака Герцога
В рамках мероприятия состоится презентация книги Праведники народов мира. Украина
Время: 14.00 – 15.30, InterContinental Kyiv
Мероприятие проводят Канцелярия президента Израиля при участии Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и Еврейской конфедерации Украины
Презентация книги Благоволительницы Джонатана Литтелла, лауреата Гонкуровской премии и Большой премии Французской академии. Разговор с автором
Время: 15.00 – 16.00, Национальная научная медицинская библиотека Украины, улица Льва Толстого, 7
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Официальная церемония почтения памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского
Открытие мемориального объекта Кристальная стена плача художницы и автора Марины Абрамович
В мероприятии также принимают участие президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, президент государства Израиль Ицхак Герцог и президент Албании Илир Мета
Время: 17.00 – 20.45, Бабий Яр, главная сцена на площади у Меноры
Мероприятие проводят Офис президента Украины и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
В программе мероприятия состоится концерт в исполнении немецкого Государственного симфонического оркестра 13 симфония Дмитрия Шостаковича, Кремерата Балтика под руководством Гидона Кремера, выступление виолончелиста Михаила Майского и трио Владимира Тарасова.
Официальный прием при участии президента Украины и глав иностранных государств
Время: 21.00 – 22.00, Hyatt Regency
Мероприятие проводит Офис президента Украины и Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
Круглый стол о прошлом, настоящем и будущем территории Бабьего Яра с участием Архитектурного совета Мемориального центра
Время: 11.00 — 14.00, место уточняется
Мероприятие проводит Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр
Члены архитектурного совета Фонда соберутся вместе с архитекторами, чтобы обсудить последние разработки, стратегии и планы.
Фото: Бабий Яр