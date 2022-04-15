Песах — один из древнейших праздников в календаре иудеев. Он связан с осознанием евреев как народа. Песах 2022 отмечают с 15 по 23 апреля.

История Песаха

Об истоках праздника Песах можно прочесть в Библии. Этот день связан с уходом еврейского народа из Египта и пророком Моисеем. Он попал в семью царя еще мальчиком — так ему удалось избежать участи еврейских младенцев, которых сразу после рождения убивали.

Когда Моисей вырос он потребовал у царя, чтобы он сбросил с еврейского народа оковы рабства, а когда тот отказался, Бог наслал на Египет десять казней. Среди кар небесных — вода в Ниле превратилась в кровь, нападение жаб, вшей, падеж скота, появление незаживающих язв у египтян, гибель урожая от града и нападения саранчи, трехдневный мрак.

После каждой из девяти перечисленных бед Моисей снова приходил к фараону, но тот отвечал отказом. Тогда бог разгневался и наслал на Египет десятую самую страшную беду — гибель всех первенцев. Чтобы страшная участь миновала еврейский народ бог велел пометить жилища еврейского народа кровью ягненка.

Традиции на Песах

Песах принято праздновать в кругу семьи. Вечером все собираются за столом на традиционный ужин — седер.

Среди обязательных блюд на Песах — маца (пресные хлебцы, которые едят несколько раз на протяжении трапезы), горькая зелень (марор — символизирует горечь египетского рабства), харосет (тертые яблоки с орехами и финиками).

Также на Песах подают традиционные для Шабата блюда: тушеный батат, салаты, печеную рыбу, курицу в медовом соусе и др.

За ужином принято выпивать четыре бокала вина. Это число символичное — столько обещаний Бог дал еврейскому народу: Выведу, спасу, избавлю и возьму.

Пятый бокал наливают, но не выпивают — его именуют бокалом Элияу (пророка).

Традиции Песаха плотно связаны с запретами. Прежде всего, они касаются еды. В этот день нельзя употреблять продукты, приготовленные путем брожения: хлеб, пиво и любое спиртное на основе солода.

В первый и последний день праздника запрещено работать. При этом вся праздничная неделя является частично рабочей.