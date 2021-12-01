Сегодня, 1 декабря — первый день зимы, который в большинства ассоциируется с подготовкой к праздникам и новогодней атмосферой.
И, несмотря на отсутствие снега на улице, стоит наслаждаться началом зимы и последним месяцем 2021 года.
В канун новогодних праздников стоит порадовать своих родных и друзей. Для этого факты ICTV подготовили прикольные СМС-поздравления с первым днем зимы.
***
Лыжи и санки, коньки, сноуборды,
Красные, заиндевевшие морды,
Шубы и шапки, похолоданье,
Не время года, а наказанье!
***
Привет вам, простуда и сопли!
Ура уменьшению суток!
Да здравствуют громкие вопли
Заваленных в снег институток!
И все-таки я с наслажденьем
Лицо первым снегом умою,
Дарующим перерожденье!
А Вас поздравляю с зимою!
***
Мороз и солнце… день плохой,
Когда идешь ты утром рано,
И коченеют щеки, нос,
А на губах замерз вопрос:
Чего бы дома не остаться,
Когда вдруг стало минус двадцать?
***
Настало время живописное –
Краснеют у людей носы!
И за окном мороз немыслимый, —
С начесом надевай трусы!
Зима пришла – она торопится,
С собой метель и снег несет!
Пусть настроенье не испортится,
Ведь ждет зимою Новый год!
***
Зима, конечно, время на любителя,
Но всем ее природа посылает!
А было б так – зима лишь для ценителей,
А остальным природа лето оставляет…
Но сказки ждать, увы, нам не приходится,
Мороз крепчает, шубы доставайте!
Зима порой у нас пять месяцев находится,
Вы лучше к холодам скорее привыкайте!
*****
Декабрь в свои права вступает,
Неся с собою холода,
Тебе пусть ветер не мешает,
В душе всегда цветет весна.
Ведь скоро снег покроет землю,
Крыши домов, поля, холмы,
И тучами затянет небо…
Тебя же — с первым днем зимы!