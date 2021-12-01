Сегодня, 1 декабря — первый день зимы, который в большинства ассоциируется с подготовкой к праздникам и новогодней атмосферой.

И, несмотря на отсутствие снега на улице, стоит наслаждаться началом зимы и последним месяцем 2021 года.

В канун новогодних праздников стоит порадовать своих родных и друзей. Для этого факты ICTV подготовили прикольные СМС-поздравления с первым днем зимы.

***

Лыжи и санки, коньки, сноуборды,

Красные, заиндевевшие морды,

Шубы и шапки, похолоданье,

Не время года, а наказанье!

***

Привет вам, простуда и сопли!

Ура уменьшению суток!

Да здравствуют громкие вопли

Заваленных в снег институток!

И все-таки я с наслажденьем

Лицо первым снегом умою,

Дарующим перерожденье!

А Вас поздравляю с зимою!

***

Мороз и солнце… день плохой,

Когда идешь ты утром рано,

И коченеют щеки, нос,

А на губах замерз вопрос:

Чего бы дома не остаться,

Когда вдруг стало минус двадцать?

***

Настало время живописное –

Краснеют у людей носы!

И за окном мороз немыслимый, —

С начесом надевай трусы!

Зима пришла – она торопится,

С собой метель и снег несет!

Пусть настроенье не испортится,

Ведь ждет зимою Новый год!

***

Зима, конечно, время на любителя,

Но всем ее природа посылает!

А было б так – зима лишь для ценителей,

А остальным природа лето оставляет…

Но сказки ждать, увы, нам не приходится,

Мороз крепчает, шубы доставайте!

Зима порой у нас пять месяцев находится,

Вы лучше к холодам скорее привыкайте!

*****

Декабрь в свои права вступает,

Неся с собою холода,

Тебе пусть ветер не мешает,

В душе всегда цветет весна.

Ведь скоро снег покроет землю,

Крыши домов, поля, холмы,

И тучами затянет небо…

Тебя же — с первым днем зимы!