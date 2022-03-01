Первый день весны Украина встретила в условиях войны. В городах идут ожесточенные бои, а от российских ракет страдают мирные жители.

Украинские защитники мужественно держат оборону и дают достойный отпор врагу. Мы на своей земле, и мы верим в победу.

Мы собрали поздравления с первым днем весны, которые согреют близких и подарят им лучик тепла в эти непростые для нас времена.

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Пусть согревают душу Вам красотой

Весны хрупкие лепестки,

И разливаются родниковой водой

Любви и счастья шумные ручьи.

Пусть первый подснежник подарит вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

Я тебя с теплом весенним,

С первым днем Весны-красны

Поздравляю и желаю,

Чтобы все были влюблены.

Чтобы солнышко светило,

Ну а жизнь была светла.

И весна нам только радость

От души всегда несла!

Я поздравляю с 1 марта,

С прекрасным праздником весны!

Пусть глаза сияют ярко

И вечно будут влюблены!