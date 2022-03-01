Первый день весны Украина встретила в условиях войны. В городах идут ожесточенные бои, а от российских ракет страдают мирные жители.
Украинские защитники мужественно держат оборону и дают достойный отпор врагу. Мы на своей земле, и мы верим в победу.
Мы собрали поздравления с первым днем весны, которые согреют близких и подарят им лучик тепла в эти непростые для нас времена.
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Пусть согревают душу Вам красотой
Весны хрупкие лепестки,
И разливаются родниковой водой
Любви и счастья шумные ручьи.
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Я тебя с теплом весенним,
С первым днем Весны-красны
Поздравляю и желаю,
Чтобы все были влюблены.
Чтобы солнышко светило,
Ну а жизнь была светла.
И весна нам только радость
От души всегда несла!
Я поздравляю с 1 марта,
С прекрасным праздником весны!
Пусть глаза сияют ярко
И вечно будут влюблены!