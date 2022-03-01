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Поздравления с первым днем весны в стихах, СМС и картинках

1 марта 2022, 09:47
Валентина Летяк редактор ленты
Поздравления с первым днем весны в стихах, СМС и картинках
Источник: Pixabay

Первый день весны Украина встретила в условиях войны. В городах идут ожесточенные бои, а от российских ракет страдают мирные жители.

Украинские защитники мужественно держат оборону и дают достойный отпор врагу. Мы на своей земле, и мы верим в победу.

Мы собрали поздравления с первым днем весны, которые согреют близких и подарят им лучик тепла в эти непростые для нас времена.

***

Пусть согревают душу Вам красотой
Весны хрупкие лепестки,
И разливаются родниковой водой
Любви и счастья шумные ручьи.

С первым днем весны

Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

С первым днем весны

Я тебя с теплом весенним,
С первым днем Весны-красны
Поздравляю и желаю,
Чтобы все были влюблены.

Чтобы солнышко светило,
Ну а жизнь была светла.
И весна нам только радость
От души всегда несла!

С первым днем весны

Я поздравляю с 1 марта,
С прекрасным праздником весны!
Пусть глаза сияют ярко
И вечно будут влюблены!

С первым днем весны

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Теги
Весна , Поздравления с праздниками , Праздник
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