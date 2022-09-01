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Первый день осени 2022: поздравления в открытках

1 сентября 2022, 06:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Первый день осени 2022: поздравления в открытках

Сегодня, 1 сентября, первый день осени. Кто-то грустит за летом, а кто-то с предвкушением ждет прохладного ветерка и разнообразных цветов природы, поскольку именно это время года богато оттенками и красками.

Несмотря на то, что лето закончилось, впереди много уютных дней, которыми можно насладиться. Факты ICTV подготовили поздравления с первым днем осени 2022 в открытках, чтобы вы смогли пожелать своим близким насыщенного и яркого дня.

 

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Стоит отметить, что осень богата на праздники. Уже 1 сентября украинцы отпразднуют День знаний. В первый месяц золотой поры также много профессиональных праздников и несколько больших церковных, таких как — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Детальный календарь праздников на сентябрь 2022 — смотрите на Фактах ICTV.

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осінь Привітання
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