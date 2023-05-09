9 мая в Украине в 2023 году будет впервые праздноваться День Европы. Праздник призван показать наше единство с ЕС, и прямо сейчас мы вместе боремся со злом в виде России.

Впервые праздник начали в 1949 году, а в Украине оно ежегодно приходилось на третью субботу мая. На 9 мая его утвердил президент Украины Владимир Зеленский 8 мая.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с Днем Европы в Украине, чтобы напомнить украинцам о единстве ради мирного будущего и развития.

Примечательно, что ранее День Европы праздновали 5 мая. Однако, дату изменили, связывая ее с днем провозглашения Декларации Шумана. Уже спустя время на новое число перешли все страны ЕС.

Помимо Дня Европы, май подготовил украинцам огромное количество праздников. И хотя в условиях войны выходных дополнительных нет, это не повод не отмечать важные даты в календаре.

К примеру, на 22 мая приходится День Святителя Николая, а на 25 число — Вознесение Господнее. Ознакомиться с полным календарем мая 2023 можно на Фактах ICTV.