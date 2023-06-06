День журналиста в Украине ежегодно отмечается 6 июня. Праздник посвящен всем тем, кто освещается произошедшее не только в стране, но и во всем мире.

Журналисты помогают узнать правду и подскажут, какие изменения ожидаются в будущем. Эта непростая профессия требует максимальной выдержки и самоотдачи.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем журналиста в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и помогут зарядить позитивом на долгие дни.

Поздравления с Днем журналиста в прозе

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Поздравляю с Днем журналиста. Пусть пишется красиво, а суть вопроса раскрывается легко, пусть в жизни будет много удач и успехов, а в деятельности — много идей и возможностей. Желаю здоровья и оптимизма журналиста, уверенности в своих силах и громадных перспектив для саморазвития.

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С Днем журналиста! Желаю многообещающих анонсов и глянцевого счастья в жизни, желаю с любого ракурса выглядеть отлично и чувствовать себя уверенно, желаю умело компонировать материал своих желаний, целей, надежд и важных дел.

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Поздравляю с Днем журналиста и желаю всегда умело, четко и красиво доносить читателю любую информацию. Пусть в жизни будет много побед и веселых поездок, много крутых идей и заслуженных наград. Желаю успехов в журналистской деятельности и удачи во всех сферах жизни.

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Ты в курсе всех событий, сплетаешь воедино день вчерашний, сегодняшний и завтрашний. Тебе, журналист, в твой профессиональный праздник я сердечно желаю быть первым среди равных, свято соблюдать законы профессиональной этики и оставаться всегда самим собой!

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С праздником тебя, журналист! Пиши о чем угодно, хоть о котах, хоть о большой политике… А мы дружно пожелаем тебе долгих лет и крепкого здравия! Пусть душа будет молодой, сердце горячим, и никогда не проходит вера в лучшее!

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Поздравления с Днем журналиста в открытках

Поздравления с Днем журналиста в СМС

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Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

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День журналиста в Украине —

Особый праздник в этот год,

А репортаж — взрывная мина,

И ждет, и слушает народ!

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С днем журналиста Украины

Готовы все поздравить вас.

Чтоб цели были все едины,

Их добиваться каждый раз.

Вы у порога страны судеб,

Оценят это пусть все люди.

А ваша жизнь чудесной, светлой

И радостной всегда пусть будет.

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Сегодня журналистов поздравляем,

Работ побольше интересных

И вдохновения мы вам желаем,

Баталий чтобы не было словесных.

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Пусть счастье вас ласкает,

Любовь всегда пусть будет рядом,

Здоровье пусть не отпускает,

И в жизнь будет пусть всегда порядок!

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