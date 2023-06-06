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Побед и только правды: поздравления с Днем журналиста в открытках, СМС и прозе

6 июня 2023, 07:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Журналіст
Источник: Unsplash

День журналиста в Украине ежегодно отмечается 6 июня. Праздник посвящен всем тем, кто освещается произошедшее не только в стране, но и во всем мире. 

Журналисты помогают узнать правду и подскажут, какие изменения ожидаются в будущем. Эта непростая профессия требует максимальной выдержки и самоотдачи.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем журналиста в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и помогут зарядить позитивом на долгие дни.

Поздравления с Днем журналиста в прозе

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Поздравляю с Днем журналиста. Пусть пишется красиво, а суть вопроса раскрывается легко, пусть в жизни будет много удач и успехов, а в деятельности — много идей и возможностей. Желаю здоровья и оптимизма журналиста, уверенности в своих силах и громадных перспектив для саморазвития.

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С Днем журналиста! Желаю многообещающих анонсов и глянцевого счастья в жизни, желаю с любого ракурса выглядеть отлично и чувствовать себя уверенно, желаю умело компонировать материал своих желаний, целей, надежд и важных дел.

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Поздравляю с Днем журналиста и желаю всегда умело, четко и красиво доносить читателю любую информацию. Пусть в жизни будет много побед и веселых поездок, много крутых идей и заслуженных наград. Желаю успехов в журналистской деятельности и удачи во всех сферах жизни.

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Ты в курсе всех событий, сплетаешь воедино день вчерашний, сегодняшний и завтрашний. Тебе, журналист, в твой профессиональный праздник я сердечно желаю быть первым среди равных, свято соблюдать законы профессиональной этики и оставаться всегда самим собой!

***

С праздником тебя, журналист! Пиши о чем угодно, хоть о котах, хоть о большой политике… А мы дружно пожелаем тебе долгих лет и крепкого здравия! Пусть душа будет молодой, сердце горячим, и никогда не проходит вера в лучшее!

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Поздравления с Днем журналиста в открытках

День журналіста День журналіста День журналіста День журналіста День журналіста

Поздравления с Днем журналиста в СМС

***

Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.

***

День журналиста в Украине —
Особый праздник в этот год,
А репортаж — взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!

***

С днем журналиста Украины
Готовы все поздравить вас.
Чтоб цели были все едины,
Их добиваться каждый раз.

Вы у порога страны судеб,
Оценят это пусть все люди.
А ваша жизнь чудесной, светлой
И радостной всегда пусть будет.

***

Сегодня журналистов поздравляем,
Работ побольше интересных
И вдохновения мы вам желаем,
Баталий чтобы не было словесных.

***

Пусть счастье вас ласкает,
Любовь всегда пусть будет рядом,
Здоровье пусть не отпускает,
И в жизнь будет пусть всегда порядок!

***

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