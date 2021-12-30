Новый год — особый праздник, которого все ждут с нетерпением. Еще больше поднять настроение в канун самой ожидаемой ночи помогут поздравительные открытки, поэтому мы подготовили для вас несколько оригинальных вариантов.

Главная проблема, которая может настигнуть вас зимой — отсутствие новогоднего настроения. Зачастую оно зависит от погоды и атмосферы в доме. К сожалению, засыпать искусственным снегом весь мир в канун праздников невозможно, однако можно подарить частицу общей новогодней атмосферы с помощью открытки.

Раньше люди обменивались поздравлениями через почту. Этот процесс был довольно долгим и сложным. Сейчас же достаточно сделать несколько кликов, чтобы хорошая картинка с текстом оказалась на экране смартфона вашего друга или близкого человека.

Канун Нового года — открытки с поздравлениями

Новый хозяин будущего года — Голубой Тигр, любящий изысканность во всем. В 2022-м важно угодить царю зверей, чтобы он прошел без неприятностей. Особое внимание уделяйте праздничной атмосфере. Стол должен быть щедрым и богатым на мясные блюда, а ваш наряд — элегантным и не слишком ярким.

Желаем вам встретить Новый год с отличным настроением в кругу близких и провести все 365 дней 2022-го в мире и гармонии.