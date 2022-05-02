8 мая в Украине будут отмечать День матери. Ежегодно дата празднования отличается — первое воскресенье мая.

Порадовать самого близкого человека в жизни хочется даже во время полномасштабной войны. Сделать проще это будет, если в наше сложное время вы находитесь рядом. Также можно воспользоваться услугами почты, стоит отметить, что такой вариант не подойдет для оккупированных территорий.

Стоит понимать, что дело не в подарке и тем более е в его стоимости, а во внимании. Если вы далеко, то позвоните маме и поблагодарите ее за жизнь. Однако если вы все таки планируете преподнести презент, но не знаете какой, Факты ICTV вам помогут. Как поздравить маму с Днем матери и оригинальные идеи подарков с учетом войны — далее в материале.

Патриотические вещи

Несмотря на полномасштабную войну, рынки, бутики или интернет-магазины завалены патриотическими вещами. Актуально сейчас — футболки, толстовки, кепки, платья-вышиванки.

Поскольку впереди лето, то можно рассмотреть то, что мама сможет носить на каждый день — футболку. Этот вид одежды можно найти любого цвета, размера и с разнообразными популярными военными фразами или патриотическими символами.

Символические аксессуары

Если с патриотическими вещами проще, поскольку их можно найти на рынке, то с аксессуарами сложнее. Тут следует рассмотреть либо доставку, либо сделать своими руками.

Возможно, ваша мама любительница всяких побрякушек, почему бы тогда ей не сплести браслет с цветами флага Украины или не сделать цепочку под шею.

Все, что от вас требуется — заказать в интернет-магазине или купить бисер и сплести самостоятельно.

Цветы

Всегда актуально и красиво. Особенно если мама сейчас вынуждена большую часть времени проводить в квартире и не может насладиться весенним цветением из-за “русского мира”.

Лучше всего преподнести комнатный цветок, чтобы он долго ее радовал. Кстати, даже если вы находитесь в разных городах, то во многих магазинах существует доставка, также можно попросить знакомых, чтобы помогли вам сделать сюрприз маме.

Если же нет никакой возможности купить, но вы находитесь рядом и где-то в деревне, соберите букет полевых цветов. Помните, главное — внимание.

Вкусности

Возможно вы знаете любимые конфеты или шоколад вашей мамы, подарите их.

Можно сделать торт или печенье своими руками и украсить так, как вам нравится. Или взять любую небольшую коробочку и накидать туда разных сладостей, если есть возможность купить, а после преподнести маме или отправить ей по почте. Туда же можно добавить и фрукты.

Кстати, если вы рядом с мамой, то также можете приготовить ее любимое блюдо. Наверняка, сейчас не то время, когда балуешь себя, но если это возможно — нужно воспользоваться.

Техника

Для любой хозяйки один из лучших подарков — кухонная техника. К тому же, можно заказать доставку, которая есть во всех городах. Сейчас мы не говорит об оккупированных территориях или тех, где идут активные боевые действия.

Возможно ваша мама мечтает о мультиварке, блендере, комбайне или ей нужен новый чайник.

Не стоит винить себя из-за невозможности поздравить маму с Днем материте. Сейчас лучший подарок для каждой из них — ваша собственная жизнь, чтобы вы были живи и здоровы. Поздравить маму можно в любое другое более безопасное время. Достаточно — просто поддержать и сказать о своих чувствах.