Украина 29 января вспоминает героев Крут — украинских студентов, отдавших жизнь, чтобы остановить наступление большевиков на Киев в 1918 году.

Полтысячи молодых людей дали бой многотысячным войскам Красной гвардии возле железнодорожной станции Круты. Они сдержали вражеское нашествие и выиграли время для украинской делегации заключить Брестский мир, который спас молодую украинскую государственность.

Звезды украинского шоу-бизнеса не остались в стороне от памятной даты и вспомнили о тех, кто навечно остались молодыми, защищая свободу Украины.

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Рэпер Ярмак

Рэпер Ярмак, который сейчас защищает родную землю в рядах ВСУ, опубликовал в своем Instagram сообщение, посвященное молодым людям, которые ценой собственной жизни защищали право Украины на независимость. Подвиг героев Крут часто сравнивают с ежедневной борьбой наших защитников и защитниц, которые сейчас противостоят потомкам красногвардейцев, которые посягали на свободу Украины.

Кристина Соловий

Певица Кристина Соловий запостила клип к своей щемящей песне Стежечка, которая входит в саундтрек к фильму Круты 1918.

— Их вечная юность — наша горькая, но вечная память. В этот день в 1918 году украинские юноши сдержали наступление российско-большевистских войск. Сегодня, как и 106 лет назад, Украина ведет борьбу за свободу и независимость и чтит жертву, принесенную украинскими защитниками в бою под Крутами, — отметила Кристина в публикации.

Анатолий Анатолич

Ведущий Анатолий Анатолич рассказал своим подписчикам, почему так важно помнить о событиях, произошедших 29 января.

— Украинские студенты сделали то, в чем тогда нуждалось молодое украинское государство — УНР. Они задержали советские войска, которые должны были буквально на следующий день захватить Киев, — напомнил Анатолий Анатолич.

К сожалению, УНР просуществовала лишь до 1921 года, после чего большевикам все же удалось оккупировать территорию тогдашней Украины. Однако пример героев Крут напоминает нам о том, что свободу и волю не остановить. Поэтому сейчас украинские военные творят новую страницу в истории и защищают нашу независимость от посягательств страны-агрессора.

Фото: Ярмак, Кристина Соловий, Анатолий Анатолич