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Пальчики оближешь! 5 идей горячих блюд на Новый год 2022

6 декабря 2021, 14:59
Александра Бабенко редактор раздела Lifestyle
Пальчики оближешь! 5 идей горячих блюд на Новый год 2022
Источник: Pexels

Празднование Нового года – это всегда застолье с гостями. Нужно приготовить много блюд, чтобы всем хватило. Чаще всего на стол подают множество разнообразных салатов, однако так хочется поесть чего-нибудь горяченького, чтобы точно наесться. Предлагаем вам рецепты горячих блюд на Новый год 2022.

Неизменная классика – мясо по-французски

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 1 кг
  • свинина — 1 кг
  • сыр твердый — 200 г
  • лук — 2 шт.
  • томаты — 2 шт.
  • соль — по вкусу
  • черный молотый перец — по вкусу
  • масло растительное — для обжаривания
  • ананасы — 1 банка (опционально)
  • по желанию можно использовать горчицу.

Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте шампиньоны, начните жарить на разогретой сковороде с добавлением масла.
  2. Добавьте к грибам лук, нарезанный полукольцами. Жарить нужно до прозрачности лука, а влага из грибов должна испариться.
  3. Подготовьте мясо. Для этого нарежьте свинину кусочками толщиной 1,5-2 сантиметра. Отбейте с двух сторон.
  4. Включите духовку на 200 градусов. На противень выложите мясо, посолите и поперчите по вкусу; смажьте горчицей (опционально). Положите на мясо шампиньоны с луком, помидоры, нарезанные полукольцами (или, если любите, кольцами). Сверху насыпьте сыр, натертый на крупную терку. Можете на сыр выложить кусочки ананасов.
  5. Поставьте запекаться на 35-40 минут при температуре 200 градусов. Под конец проверьте мясо на готовность, возможно, ему нужно будет доготовиться еще несколько минут.

Куриные кармашки

 Ингредиенты:

  •  куриное филе — 5-6 шт.
  •  сыр твердый — 200 г
  •  крем-сыр — 200 г
  •  помидоры — 3-4 шт.  (большие)
  •  шампиньоны — 10 шт.  (среднего размера)
  • зелень (петрушка или укроп) — 1 пучок
  • соль, перец — по вкусу

 Способ приготовления:

  1. Делаем в филе надрез посередине, не дорезая до конца.  Формируется такой кармашек.
  2. Нарезаем начинку: зелень, кубиками режем помидоры и шампиньоны, натираем твердый сыр.  Тщательно смешиваем в одной миске (половину сыра нужно оставить на потом).
  3. Смазываем внутри крем-сыром филе, выкладываем туда начинку.  Мясо сверху посыпаем солью и перцем.
  4. Готовим при температуре 180 градусов, через 20 минут проверяем на готовность, посыпаем сыром и готовим еще несколько минут.

Мясные капкейки

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 600 г
  • лук — 2 шт.
  • яйца — 2 шт.
  • соль, перец, приправа для мяса — по вкусу
  • орегано — 0,5 ч. л.
  • картофель — 5 шт.
  • молоко — 80-100 г
  • сыр (опционально)

Способ приготовления:

  1. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте специи и одно яйцо, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Форму для кексов смажьте растительным маслом (чтобы не прилипало), равномерно выложите фарш по формам. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.
  3. Теперь нужно сделать крем для верхушки кексов. Отварите картофель (небольшими кусочками примерно 15 минут), слейте воду, добавьте яйцо, молоко и разотрите до консистенции пюре. В смесь можно добавить небольшое количество натертого сыра.
  4. С помощью кондитерского мешка выложите “крем” на готовые кексы и отправьте в духовку еще на 10 минут в режиме верхнего запекания – тогда верхушки немного припекутся и будут вкуснее.

Тушеный картофель с мясом в горшочках

Фото: unsplash

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.
  • свинина — 350 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • лавровый лист — 2 шт.
  • соль и перец — по вкусу
  • вода — 400 мл

Обратите внимание! Ингредиенты рассчитаны на 2 порции.

Способ приготовления:

  1. Картофель в горшочках очень прост в приготовлении. Нарежьте картофель и мясо кубиками, а морковь и лук – тонкими полукольцами.
  2. Разложите все в горшочки, добавьте лавровый лист, выдавите чеснок. Посолите и поперчите, залейте водой.
  3. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение часа.

Шашлыки из курицы в духовке

Фото: pixabay

 Ингредиенты:

  •  филе куриное — 1 кг
  •  кефир — 500 г
  •  помидор — 1 шт.
  •  специи (соль, перец, паприка, сухой чеснок, базилик) — по вкусу
  •  лук — 1 шт.  (крупный)

 Можно использовать еще кабачок, болгарский перец или другие овощи на выбор.

 Способ приготовления:

 Замочите предварительно деревянные шпажки в холодной воде на 30 минут, чтобы они не горели в духовке.

  1.  Филе нарежьте средними кусочками, лук – кольцами.
  2.  Мясо и лук залейте кефиром и добавьте специи, оставьте мариноваться в холодильнике не менее чем на 30 минут. Кабачки и перец, если используете, мариновать не нужно.
  3.  На шпажки поочередно насадите мясо, лук, овощи.
  4.  Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте шашлык готовиться на 10 минут с одной стороны, затем переверните и готовьте с другой.
  5.  Проверьте готовность и при необходимости, доготовьте еще.

Приятного аппетита! Надеемся, что эти рецепты горячих блюд на новый год смогут покорить сердца ваших гостей.

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Теги
Новогодние праздники , Рецепти
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