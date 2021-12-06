Празднование Нового года – это всегда застолье с гостями. Нужно приготовить много блюд, чтобы всем хватило. Чаще всего на стол подают множество разнообразных салатов, однако так хочется поесть чего-нибудь горяченького, чтобы точно наесться. Предлагаем вам рецепты горячих блюд на Новый год 2022.

Неизменная классика – мясо по-французски

Ингредиенты:

шампиньоны — 1 кг

свинина — 1 кг

сыр твердый — 200 г

лук — 2 шт.

томаты — 2 шт.

соль — по вкусу

черный молотый перец — по вкусу

масло растительное — для обжаривания

ананасы — 1 банка (опционально)

по желанию можно использовать горчицу.

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте шампиньоны, начните жарить на разогретой сковороде с добавлением масла. Добавьте к грибам лук, нарезанный полукольцами. Жарить нужно до прозрачности лука, а влага из грибов должна испариться. Подготовьте мясо. Для этого нарежьте свинину кусочками толщиной 1,5-2 сантиметра. Отбейте с двух сторон. Включите духовку на 200 градусов. На противень выложите мясо, посолите и поперчите по вкусу; смажьте горчицей (опционально). Положите на мясо шампиньоны с луком, помидоры, нарезанные полукольцами (или, если любите, кольцами). Сверху насыпьте сыр, натертый на крупную терку. Можете на сыр выложить кусочки ананасов. Поставьте запекаться на 35-40 минут при температуре 200 градусов. Под конец проверьте мясо на готовность, возможно, ему нужно будет доготовиться еще несколько минут.

Куриные кармашки

Ингредиенты:

куриное филе — 5-6 шт.

сыр твердый — 200 г

крем-сыр — 200 г

помидоры — 3-4 шт. (большие)

шампиньоны — 10 шт. (среднего размера)

зелень (петрушка или укроп) — 1 пучок

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Делаем в филе надрез посередине, не дорезая до конца. Формируется такой кармашек. Нарезаем начинку: зелень, кубиками режем помидоры и шампиньоны, натираем твердый сыр. Тщательно смешиваем в одной миске (половину сыра нужно оставить на потом). Смазываем внутри крем-сыром филе, выкладываем туда начинку. Мясо сверху посыпаем солью и перцем. Готовим при температуре 180 градусов, через 20 минут проверяем на готовность, посыпаем сыром и готовим еще несколько минут.

Мясные капкейки

Ингредиенты:

куриный фарш — 600 г

лук — 2 шт.

яйца — 2 шт.

соль, перец, приправа для мяса — по вкусу

орегано — 0,5 ч. л.

картофель — 5 шт.

молоко — 80-100 г

сыр (опционально)

Способ приготовления:

Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте специи и одно яйцо, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для кексов смажьте растительным маслом (чтобы не прилипало), равномерно выложите фарш по формам. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут. Теперь нужно сделать крем для верхушки кексов. Отварите картофель (небольшими кусочками примерно 15 минут), слейте воду, добавьте яйцо, молоко и разотрите до консистенции пюре. В смесь можно добавить небольшое количество натертого сыра. С помощью кондитерского мешка выложите “крем” на готовые кексы и отправьте в духовку еще на 10 минут в режиме верхнего запекания – тогда верхушки немного припекутся и будут вкуснее.

Тушеный картофель с мясом в горшочках

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.

свинина — 350 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 1-2 зубчика

лавровый лист — 2 шт.

соль и перец — по вкусу

вода — 400 мл

Обратите внимание! Ингредиенты рассчитаны на 2 порции.

Способ приготовления:

Картофель в горшочках очень прост в приготовлении. Нарежьте картофель и мясо кубиками, а морковь и лук – тонкими полукольцами. Разложите все в горшочки, добавьте лавровый лист, выдавите чеснок. Посолите и поперчите, залейте водой. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение часа.

Шашлыки из курицы в духовке

Ингредиенты:

филе куриное — 1 кг

кефир — 500 г

помидор — 1 шт.

специи (соль, перец, паприка, сухой чеснок, базилик) — по вкусу

лук — 1 шт. (крупный)

Можно использовать еще кабачок, болгарский перец или другие овощи на выбор.

Способ приготовления:

Замочите предварительно деревянные шпажки в холодной воде на 30 минут, чтобы они не горели в духовке.

Филе нарежьте средними кусочками, лук – кольцами. Мясо и лук залейте кефиром и добавьте специи, оставьте мариноваться в холодильнике не менее чем на 30 минут. Кабачки и перец, если используете, мариновать не нужно. На шпажки поочередно насадите мясо, лук, овощи. Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте шашлык готовиться на 10 минут с одной стороны, затем переверните и готовьте с другой. Проверьте готовность и при необходимости, доготовьте еще.

Приятного аппетита! Надеемся, что эти рецепты горячих блюд на новый год смогут покорить сердца ваших гостей.