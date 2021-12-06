Празднование Нового года – это всегда застолье с гостями. Нужно приготовить много блюд, чтобы всем хватило. Чаще всего на стол подают множество разнообразных салатов, однако так хочется поесть чего-нибудь горяченького, чтобы точно наесться. Предлагаем вам рецепты горячих блюд на Новый год 2022.
Неизменная классика – мясо по-французски
Ингредиенты:
- шампиньоны — 1 кг
- свинина — 1 кг
- сыр твердый — 200 г
- лук — 2 шт.
- томаты — 2 шт.
- соль — по вкусу
- черный молотый перец — по вкусу
- масло растительное — для обжаривания
- ананасы — 1 банка (опционально)
- по желанию можно использовать горчицу.
Способ приготовления:
- Помойте и нарежьте шампиньоны, начните жарить на разогретой сковороде с добавлением масла.
- Добавьте к грибам лук, нарезанный полукольцами. Жарить нужно до прозрачности лука, а влага из грибов должна испариться.
- Подготовьте мясо. Для этого нарежьте свинину кусочками толщиной 1,5-2 сантиметра. Отбейте с двух сторон.
- Включите духовку на 200 градусов. На противень выложите мясо, посолите и поперчите по вкусу; смажьте горчицей (опционально). Положите на мясо шампиньоны с луком, помидоры, нарезанные полукольцами (или, если любите, кольцами). Сверху насыпьте сыр, натертый на крупную терку. Можете на сыр выложить кусочки ананасов.
- Поставьте запекаться на 35-40 минут при температуре 200 градусов. Под конец проверьте мясо на готовность, возможно, ему нужно будет доготовиться еще несколько минут.
Куриные кармашки
Ингредиенты:
- куриное филе — 5-6 шт.
- сыр твердый — 200 г
- крем-сыр — 200 г
- помидоры — 3-4 шт. (большие)
- шампиньоны — 10 шт. (среднего размера)
- зелень (петрушка или укроп) — 1 пучок
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Делаем в филе надрез посередине, не дорезая до конца. Формируется такой кармашек.
- Нарезаем начинку: зелень, кубиками режем помидоры и шампиньоны, натираем твердый сыр. Тщательно смешиваем в одной миске (половину сыра нужно оставить на потом).
- Смазываем внутри крем-сыром филе, выкладываем туда начинку. Мясо сверху посыпаем солью и перцем.
- Готовим при температуре 180 градусов, через 20 минут проверяем на готовность, посыпаем сыром и готовим еще несколько минут.
Мясные капкейки
Ингредиенты:
- куриный фарш — 600 г
- лук — 2 шт.
- яйца — 2 шт.
- соль, перец, приправа для мяса — по вкусу
- орегано — 0,5 ч. л.
- картофель — 5 шт.
- молоко — 80-100 г
- сыр (опционально)
Способ приготовления:
- Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, добавьте специи и одно яйцо, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Форму для кексов смажьте растительным маслом (чтобы не прилипало), равномерно выложите фарш по формам. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-25 минут.
- Теперь нужно сделать крем для верхушки кексов. Отварите картофель (небольшими кусочками примерно 15 минут), слейте воду, добавьте яйцо, молоко и разотрите до консистенции пюре. В смесь можно добавить небольшое количество натертого сыра.
- С помощью кондитерского мешка выложите “крем” на готовые кексы и отправьте в духовку еще на 10 минут в режиме верхнего запекания – тогда верхушки немного припекутся и будут вкуснее.
Тушеный картофель с мясом в горшочках
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.
- свинина — 350 г
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- чеснок — 1-2 зубчика
- лавровый лист — 2 шт.
- соль и перец — по вкусу
- вода — 400 мл
Обратите внимание! Ингредиенты рассчитаны на 2 порции.
Способ приготовления:
- Картофель в горшочках очень прост в приготовлении. Нарежьте картофель и мясо кубиками, а морковь и лук – тонкими полукольцами.
- Разложите все в горшочки, добавьте лавровый лист, выдавите чеснок. Посолите и поперчите, залейте водой.
- Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение часа.
Шашлыки из курицы в духовке
Ингредиенты:
- филе куриное — 1 кг
- кефир — 500 г
- помидор — 1 шт.
- специи (соль, перец, паприка, сухой чеснок, базилик) — по вкусу
- лук — 1 шт. (крупный)
Можно использовать еще кабачок, болгарский перец или другие овощи на выбор.
Способ приготовления:
Замочите предварительно деревянные шпажки в холодной воде на 30 минут, чтобы они не горели в духовке.
- Филе нарежьте средними кусочками, лук – кольцами.
- Мясо и лук залейте кефиром и добавьте специи, оставьте мариноваться в холодильнике не менее чем на 30 минут. Кабачки и перец, если используете, мариновать не нужно.
- На шпажки поочередно насадите мясо, лук, овощи.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте шашлык готовиться на 10 минут с одной стороны, затем переверните и готовьте с другой.
- Проверьте готовность и при необходимости, доготовьте еще.
Приятного аппетита! Надеемся, что эти рецепты горячих блюд на новый год смогут покорить сердца ваших гостей.