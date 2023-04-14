Великая суббота — последний день перед великим праздником Воскресения Иисуса Христа. В этот день верующие вспоминают о погребении Христа и его победе над смертью. В 2023 году Страстная суббота приходится на 15 апреля.
Также суббота перед Пасхой — особый период для людей, соблюдавших Великий пост. Ведь это последний постный день, который закончится уже после праздничного Крестного хода в полночь.
Факты ICTV узнавали, что можно делать в Великую субботу, и о традициях шестого дня Страстной недели.
Традиции Великой субботы: что можно делать в этот день
Главная традиция Страстной субботы — подготовка к Пасхе. Именно в субботу верующие занимаются приготовлением пасхальных блюд и готовят праздничную одежду.
В Великую субботу принято также собирать пасхальную корзину, печь и украшать паски, делать крашанки и писанки, готовить мясо и тому подобное.
В этот день женщины также украшают дома ветками молодых деревьев и свежими цветами – символами нового начала и возрождения жизни.
Кстати, Страстную субботу также называют тихой. Церковь советует провести этот день особенно тихо, чтобы почтить распятие Христа, которое состоялось в Великую пятницу. Поэтому в этот день не принято развлекаться или веселиться.
Также традиционно в Великую субботу нужно раздавать милостыню нуждающимся. Поэтому нельзя отказывать в помощи кому-либо. Также в субботу перед Пасхой принято дарить своим родным маленькие пасхальные подарочки.
Великая суббота — идеальное время, чтобы искренне простить всем своим обидчикам и самому попросить прощения. Это день покаяния и искупления вины. Поэтому, если вы находитесь с кем-то в ссоре, стоит помириться в Страстную субботу.
Еще в Великую субботу можно и нужно сходить в церковь. После всех приготовлений к Пасхе люди идут в церковь, освящают еду в корзинах и слушают праздничную службу.
Считается, что те, кто всю ночь отстоит службу и встретят с рассветом Воскресение Христово, обретут покой, счастье и гармонию.
Кроме того, именно в субботу сходит Благодатный огонь – символ, который напоминает людям о смерти Иисуса Христа.
По легенде, огонь появился впервые в ночь смерти Христа. Он символизирует присутствие Господа Бога и его милость человеку.
Кстати, церковь не советует накануне Пасхи ругаться и ссориться. Великую субботу нужно провести в мире, любви и добре, впустив все это в свою жизнь.