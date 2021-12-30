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Селедка под шубой — пошаговый видео рецепт

30 декабря 2021, 11:25
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селедка под шубой
Источник: Depositphotos

Селедка под шубой — один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент Оливье. По традиции салат готовят к новогоднему столу очень много украинцев.

Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Селедка под шубой.

Ингридиенты:

  • Сельдь  2 шт;
  • Свекла (вареная) 4 шт;
  • Картофель (вареный) 3 шт;
  • Морковь (вареная) 3 шт;
  • Лук репчатый  0,5 шт;
  • Яйцо куриное (вареное) 5 шт;
  • Майонез с перепелиным яйцом по вкусу;
  • Веточка укропа 1 шт.

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Пошаговый рецепт:

  1. Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками.
  2. Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом.
  3. Выложить картофель, тертый на крупной терке. Майонез.
  4. Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез.
  5. Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез.
  6. Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез.
  7. Последний слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез.
  8. Для украшения салата, отдельно потереть яичный белок и желток. Украсить салат.

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