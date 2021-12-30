Селедка под шубой — пошаговый видео рецепт

Селедка под шубой — один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент Оливье. По традиции салат готовят к новогоднему столу очень много украинцев.
Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Селедка под шубой.
Ингридиенты:
- Сельдь 2 шт;
- Свекла (вареная) 4 шт;
- Картофель (вареный) 3 шт;
- Морковь (вареная) 3 шт;
- Лук репчатый 0,5 шт;
- Яйцо куриное (вареное) 5 шт;
- Майонез с перепелиным яйцом по вкусу;
- Веточка укропа 1 шт.
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Пошаговый рецепт:
- Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками.
- Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом.
- Выложить картофель, тертый на крупной терке. Майонез.
- Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез.
- Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез.
- Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез.
- Последний слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез.
- Для украшения салата, отдельно потереть яичный белок и желток. Украсить салат.
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