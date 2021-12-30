Селедка под шубой — пошаговый видео рецепт

30 декабря 2021, 11:25 Олена Конюшок SEO оптимізація

Селедка под шубой — один из любимых традиционных новогодних салатов, вечный конкурент Оливье. По традиции салат готовят к новогоднему столу очень много украинцев. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт салата Селедка под шубой. Ингридиенты: Сельдь 2 шт;

Свекла (вареная) 4 шт;

Картофель (вареный) 3 шт;

Морковь (вареная) 3 шт;

Лук репчатый 0,5 шт;

Яйцо куриное (вареное) 5 шт;

Майонез с перепелиным яйцом по вкусу;

Веточка укропа 1 шт. Читайте: Что приготовить на Новый год 2022: идеи блюд Пошаговый рецепт: Сельдь разделать на филе без кожи и костей. Нарезать небольшими кубиками. Дно салатника смазать майонезом. Все слои смазывать майонезом. Выложить картофель, тертый на крупной терке. Майонез. Второй слой: сельдь и мелко нарезанный репчатый лук. Майонез. Третий слой: тертая на средней терке морковь. Майонез. Четвертый слой: тертые на средней терке 3 вареных яйца. Майонез. Последний слой: тертая на средней терке вареная свекла. Майонез. Для украшения салата, отдельно потереть яичный белок и желток. Украсить салат. Читайте также: Салаты на Новый год 2022 – лучшие рецепты

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