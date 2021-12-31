В период праздников важно дарить близким и родным хорошее настроение. Для того, чтобы вызвать улыбку на лице дорогого нам человека, порой достаточно одного сообщения. Поэтому мы подготовили для вас оригинальные поздравления с Новым годом в стихах.
Новый год 2022 придет уже совсем скоро, так что пора подумать над поздравлениями для близких. Хозяин грядущего года – Голубой Тигр, поэтому стоит уделить ему особое внимание. Ни в коем случае не высмеивайте царя зверей, ведь оскорбленный символ 2022 может принести вам неприятности.
Поздравления в стихах:
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Тигр в этот год пускай
Скажет всем нам: Засверкай!
Пусть желанья воплощает,
Пусть заботу проявляет,
И нас с вами развлекает!
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Праздник Новый год — как сказка,
Исполняет он мечты.
Пусть царит уют и ласка,
В доме, полном красоты.
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С годом Тигра поздравляю,
И судьбу предугадаю:
В жизни будет все прекрасно,
Счастье будет ежечасно!
***
С годом Тигра, с новым счастьем!
Пусть этот год будет прекрасным,
И чтобы Дед Мороз принес
Счастья и денег полон воз!
***
Радость в Новый год желаю,
Пусть снег зло все заметает,
А под елку Дед Мороз,
Пусть положит вам мимоз!
***
Чтобы дома все было:
И любовь, и тепло,
И чтобы вино открывали,
Каждый день гостей встречали!
С Новым годом!
***
Двери, окна открывайте,
Новый Год уж мчится к нам,
Все желания загадайте,
И добро вернется к вам!
***
С радостью я зажигаю
Новогодние огни,
С годом Тигра поздравляю!
Счастья вам и всем родным.
***
С Новым двадцать вторым годом!
С новой радостью, с добром!
Пусть порадуют уходом
Все невзгоды и печали,
И сбывается все то, о чем мечтали!
***
С годом Тигра поздравляю,
Счастья, блага присылаю,
Пусть прекрасным будет год,
Без печалей и невзгод!
***
Прошли мы уж через все беды,
Сквозь горе, слезы и печаль!
Пусть Новый год подарит счастье,
Ведь и не может быть иначе!
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Новый год стучится в дверь,
Тигр — самый лучший зверь!
Пусть он принесет удачу
И подарит чистый смех!
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Счастья, мира и добра,
Я желаю вам сполна,
Пусть все беды вас обходят,
И добро в ваш дом приходит!
С Новым годом!
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Пусть исполнятся мечты новогодние,
И забудутся все беды прошлогодние,
Пусть окружают вас добрые люди,
И счастье и радость будут повсюду!
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Пусть приносит Новый год
Радость, счастье вам и смех,
Унесутся пусть все беды,
Жизнь будет полна утех!
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Пусть Новый год принесет в ваш дом радость, удачу и гармонию. Делитесь теплом с близкими с помощью приятных слов, и добро обязательно к вам вернется!