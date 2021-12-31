В период праздников важно дарить близким и родным хорошее настроение. Для того, чтобы вызвать улыбку на лице дорогого нам человека, порой достаточно одного сообщения. Поэтому мы подготовили для вас оригинальные поздравления с Новым годом в стихах.

Новый год 2022 придет уже совсем скоро, так что пора подумать над поздравлениями для близких. Хозяин грядущего года – Голубой Тигр, поэтому стоит уделить ему особое внимание. Ни в коем случае не высмеивайте царя зверей, ведь оскорбленный символ 2022 может принести вам неприятности.

Поздравления в стихах:

***

Тигр в этот год пускай

Скажет всем нам: Засверкай!

Пусть желанья воплощает,

Пусть заботу проявляет,

И нас с вами развлекает!

***

Праздник Новый год — как сказка,

Исполняет он мечты.

Пусть царит уют и ласка,

В доме, полном красоты.

***

С годом Тигра поздравляю,

И судьбу предугадаю:

В жизни будет все прекрасно,

Счастье будет ежечасно!

***

С годом Тигра, с новым счастьем!

Пусть этот год будет прекрасным,

И чтобы Дед Мороз принес

Счастья и денег полон воз!

***

Радость в Новый год желаю,

Пусть снег зло все заметает,

А под елку Дед Мороз,

Пусть положит вам мимоз!

***

Чтобы дома все было:

И любовь, и тепло,

И чтобы вино открывали,

Каждый день гостей встречали!

С Новым годом!

***

Двери, окна открывайте,

Новый Год уж мчится к нам,

Все желания загадайте,

И добро вернется к вам!

***

С радостью я зажигаю

Новогодние огни,

С годом Тигра поздравляю!

Счастья вам и всем родным.

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***

С Новым двадцать вторым годом!

С новой радостью, с добром!

Пусть порадуют уходом

Все невзгоды и печали,

И сбывается все то, о чем мечтали!

***

С годом Тигра поздравляю,

Счастья, блага присылаю,

Пусть прекрасным будет год,

Без печалей и невзгод!

***

Прошли мы уж через все беды,

Сквозь горе, слезы и печаль!

Пусть Новый год подарит счастье,

Ведь и не может быть иначе!

***

Новый год стучится в дверь,

Тигр — самый лучший зверь!

Пусть он принесет удачу

И подарит чистый смех!

***

Счастья, мира и добра,

Я желаю вам сполна,

Пусть все беды вас обходят,

И добро в ваш дом приходит!

С Новым годом!

***

Пусть исполнятся мечты новогодние,

И забудутся все беды прошлогодние,

Пусть окружают вас добрые люди,

И счастье и радость будут повсюду!

***

Пусть приносит Новый год

Радость, счастье вам и смех,

Унесутся пусть все беды,

Жизнь будет полна утех!

***

Пусть Новый год принесет в ваш дом радость, удачу и гармонию. Делитесь теплом с близкими с помощью приятных слов, и добро обязательно к вам вернется!