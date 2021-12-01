1 декабря — важный этап года для всех украинцев. Осень окончательно попрощалась с нами, и теперь впереди новогодние праздники. Уже на подходе День святителя Николая, который приходится на 19 декабря, а после него — Новый год и Рождество.

Уже совсем скоро снег украсит дома и дороги, создав праздничное настроение для всех — как для взрослых, так и для детей, которые с радостью достанут свои санки и ледянки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с первым днем зимы, которые порадуют ваших близких даже на расстоянии. Праздничное настроение друзьям и семье будет гарантировано.

В предпраздничной суете и подведении итогов декабрь пройдет незаметно. Миллионы украинцев будут выбирать подарки для своих близких, приглашать семью или друзей к совместному празднованию Нового года, а также составлять список блюд, которые будут подаваться на праздничный стол.

Тигр – хищное животное, поэтому на столе должно быть много еды с мясом, а также десерты и напитки.

Помимо Нового года, в декабре украинцев ждет много профессиональных праздников. К примеру, на начало месяца приходится День работников прокуратуры. В средине декабря украинцы будут отмечать День адвокатуры и День работника суда. Ознакомиться с календарем праздников на декабрь 2021 можно в материале Фактов ICTV.