День бабушек и дедушек в Украине отмечается ежегодно 28 октября. В 2022 году праздник приходится на пятницу.

Самое время распланировать свои выходные и провести их в кругу семьи. Крайне важно показывать старшему поколению всю свою любовь и благодарность за воспитание и помощь. Дедушки и бабушки всегда рады видеть своих внуков и внучек, поэтому нужно баловать их как можно чаще.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем бабушек и дедушек в открытках и CМС, которые порадуют даже на расстоянии.

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***

С Днем бабушек и дедушек!

Пусть радость сердце греет,

Пусть счастье рядом следует,

А на душе теплеет.

Пусть солнце в небе ясное

Улыбки освещает,

И станут дни прекрасными,

И сбудутся желания!

***

Бабушек и дедушек любимых

В этот праздник нежно поздравляем,

Дней вам самых добрых и счастливых

На все годы искренне желаем.

Чтоб на ваше крепкое здоровье

Жалобы вовек не поступали,

И всегда заботой и любовью

Вас родные внуки окружали.

***

Дорогие бабушки и дедушки,

День сегодня ваш в календаре.

Вы от нас примите поздравления,

Лучше вас людей нет на Земле.

Добрые, родные и любимые,

Дай вам Бог здоровья, долгих дней,

Чтобы внуки уважали и ценили вас,

Чтобы радовались жизни вы своей.

***

Вы внуков обожаете

И все им позволяете,

С любовью их целуете

И всячески балуете.

Вас поздравляем с праздником!

И пусть наши проказники

Вас ценят, понимают

И тоже обожают.

***

В День бабушек и дедушек

Поздравлю вас, родные.

Всегда будьте здоровые

И вечно молодые.

Пусть будет радость на лице,

Глаза ваши сияют,

И будет дело, будет цель,

Что вас объединяет!

***

Октябрь уже подошел к концу — теперь украинцев будет радовать ноябрь, который принес огромное количество праздников. Самое время отметить как церковные, так и профессиональные дни. Увидеть полный календарь праздников ноября 2022 можно на Фактах ICTV.