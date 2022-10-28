День бабушек и дедушек в Украине отмечается ежегодно 28 октября. В 2022 году праздник приходится на пятницу.
Самое время распланировать свои выходные и провести их в кругу семьи. Крайне важно показывать старшему поколению всю свою любовь и благодарность за воспитание и помощь. Дедушки и бабушки всегда рады видеть своих внуков и внучек, поэтому нужно баловать их как можно чаще.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем бабушек и дедушек в открытках и CМС, которые порадуют даже на расстоянии.
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С Днем бабушек и дедушек!
Пусть радость сердце греет,
Пусть счастье рядом следует,
А на душе теплеет.
Пусть солнце в небе ясное
Улыбки освещает,
И станут дни прекрасными,
И сбудутся желания!
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Бабушек и дедушек любимых
В этот праздник нежно поздравляем,
Дней вам самых добрых и счастливых
На все годы искренне желаем.
Чтоб на ваше крепкое здоровье
Жалобы вовек не поступали,
И всегда заботой и любовью
Вас родные внуки окружали.
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Дорогие бабушки и дедушки,
День сегодня ваш в календаре.
Вы от нас примите поздравления,
Лучше вас людей нет на Земле.
Добрые, родные и любимые,
Дай вам Бог здоровья, долгих дней,
Чтобы внуки уважали и ценили вас,
Чтобы радовались жизни вы своей.
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Вы внуков обожаете
И все им позволяете,
С любовью их целуете
И всячески балуете.
Вас поздравляем с праздником!
И пусть наши проказники
Вас ценят, понимают
И тоже обожают.
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В День бабушек и дедушек
Поздравлю вас, родные.
Всегда будьте здоровые
И вечно молодые.
Пусть будет радость на лице,
Глаза ваши сияют,
И будет дело, будет цель,
Что вас объединяет!
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Октябрь уже подошел к концу — теперь украинцев будет радовать ноябрь, который принес огромное количество праздников. Самое время отметить как церковные, так и профессиональные дни. Увидеть полный календарь праздников ноября 2022 можно на Фактах ICTV.