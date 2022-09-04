День предпринимателя в Украине отмечают ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник в 2022 году приходится на 4 сентября.
Самое время поздравить тех, кто помогает развивать Украину и ее экономику. Благодаря предпринимателям мы все можем воспользоваться огромным количеством услуг. И хотя в условиях войны бизнес страдает, профессионалы своего дела продолжают работать даже в таких условиях.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем предпринимателя в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей на расстоянии.
***
С Днем предпринимателя
Сердечно поздравляю,
И выгодных вам сделок
Я от души желаю.
Пускай работа ладится,
Пускай растет доход,
Пусть каждый день вам радость
И позитив несет.
***
Тех, кто создал свое дело,
Бизнес прибыльный открыл,
Мы сегодня поздравляем
И желаем много сил,
Знает пусть предприниматель,
Что мы ценим его труд,
Пусть клиентов будет много,
А проблемы все уйдут!
***
В День предпринимателя
Желаю связей крепких,
Удачи сногсшибательной,
А конкурентов мелких!
И в банке чтоб счета росли
Повышенными темпами,
И наполнялись дни твои
Счастливыми моментами!
***
В день предпринимателя
Я шлю вам поздравления,
Приносят пусть доход
Все смелые решения.
Пусть дело процветает,
Пускай во всем везет,
Пусть в бизнесе фортуна
Вас за руку ведет.
***
Пусть растет, как по часам,
Бизнес будет тут и там,
Славы, денег и побед,
На пути преграды нет!
Счастья моря, позитива,
Будьте искренне любимы,
Вдохновения и почет
Праздник этот пусть несет!
***
Сентябрь уже наступил — первый месяц осени принесет украинцам огромное количество праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже совсем скоро наступит Рождество Пресвятой Богородицы, а после этого — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.