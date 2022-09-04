День предпринимателя в Украине отмечают ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник в 2022 году приходится на 4 сентября.

Самое время поздравить тех, кто помогает развивать Украину и ее экономику. Благодаря предпринимателям мы все можем воспользоваться огромным количеством услуг. И хотя в условиях войны бизнес страдает, профессионалы своего дела продолжают работать даже в таких условиях.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем предпринимателя в открытках и СМС, которые порадуют близких и друзей на расстоянии.

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С Днем предпринимателя

Сердечно поздравляю,

И выгодных вам сделок

Я от души желаю.

Пускай работа ладится,

Пускай растет доход,

Пусть каждый день вам радость

И позитив несет.

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Тех, кто создал свое дело,

Бизнес прибыльный открыл,

Мы сегодня поздравляем

И желаем много сил,

Знает пусть предприниматель,

Что мы ценим его труд,

Пусть клиентов будет много,

А проблемы все уйдут!

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В День предпринимателя

Желаю связей крепких,

Удачи сногсшибательной,

А конкурентов мелких!

И в банке чтоб счета росли

Повышенными темпами,

И наполнялись дни твои

Счастливыми моментами!

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В день предпринимателя

Я шлю вам поздравления,

Приносят пусть доход

Все смелые решения.

Пусть дело процветает,

Пускай во всем везет,

Пусть в бизнесе фортуна

Вас за руку ведет.

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Пусть растет, как по часам,

Бизнес будет тут и там,

Славы, денег и побед,

На пути преграды нет!

Счастья моря, позитива,

Будьте искренне любимы,

Вдохновения и почет

Праздник этот пусть несет!

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Сентябрь уже наступил — первый месяц осени принесет украинцам огромное количество праздников, в том числе и церковных. К примеру, уже совсем скоро наступит Рождество Пресвятой Богородицы, а после этого — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Ознакомиться с полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.