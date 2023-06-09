День друзей ежегодно отмечаю 9 июня. Праздник не стал исключением и в Украине, и в 2023 году он приходится на пятницу.
Дружба — это близкие отношения с человеком, который способен всегда помочь, выслушать, и дать дельный совет.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем друзей в открытках, СМС и прозе, которые поднимут настроение и согреют теплым словом.
Поздравления с Днем друзей в прозе
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Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!
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Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!
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Поздравляю с днем друзей! Пусть в вашей жизни никогда не будет места для обид, печали и грусти. Желаю верных друзей, которые всегда придут на помощь и будут любить, ценить и уважать вас и вашу дружбу!
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Всех своих наилучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничто не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте!
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С Днем друзей! Пусть каждого окружают эти прекрасные люди, кого мы зовем друзья. Желаю верных поступков, правильных решений, чтобы всегда протянули руку помощи и сказали слова поддержки. Поздравляю!
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Поздравления с Днем друзей в открытках
Поздравления с Днем друзей в СМС
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В Международный дружбы день
Пусть из сердец исчезнет тень,
Пускай свет души озарит.
Друзей пусть день объединит!
Желаю искренне дружить
И очень дружбой дорожить,
Ведь это жизненный оплот.
Кто дружит, счастливо живет!
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Поздравляю с Днем дружбы, ура!
Пусть глаза от надежд загорятся,
Станет больше веселья, добра,
Чаще хочется звонко смеяться.
Всегда будет друзей полный дом,
Чувства яркие голову кружат,
Отзывается сердце теплом,
И сбывается пусть всё, что нужно!
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Друг всегда в беде поможет
И спиной не повернётся,
С другом каждый день погожий,
И сияет ярко солнце.
Я желаю настоящей,
Крепкой дружбы нерушимой,
Чтобы в каждом дне летящем
Помощь получать взаимно!
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Быть неразлучными всегда,
Идти по жизни вместе.
С днем дружбы! Я желаю вам
Друзей не сто, а двести.
Друг друга понимали чтоб
Вы даже с полуслова.
Чтобы во всех ваших делах
Все было просто клево!
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Для того, кто знает дружбы цену
Желаю, сердцем не кривя,
Чтоб сломать любую стену
Могли крепко за руки держась!
Ты — верный и надежный друг,
С тобой не страшно разделить секреты.
Пусть птица счастья с твоих рук
Не улетит! А сердце теплотой будет согрето!
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