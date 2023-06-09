День друзей ежегодно отмечаю 9 июня. Праздник не стал исключением и в Украине, и в 2023 году он приходится на пятницу.

Дружба — это близкие отношения с человеком, который способен всегда помочь, выслушать, и дать дельный совет.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем друзей в открытках, СМС и прозе, которые поднимут настроение и согреют теплым словом.

Поздравления с Днем друзей в прозе

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Мои драгоценные друзья, спасибо за то, что вы у меня есть! Я очень ценю вас и нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь намного ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

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Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на твоем жизненном пути!

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Поздравляю с днем друзей! Пусть в вашей жизни никогда не будет места для обид, печали и грусти. Желаю верных друзей, которые всегда придут на помощь и будут любить, ценить и уважать вас и вашу дружбу!

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Всех своих наилучших друзей, товарищей и хороших знакомых поздравляю с Днем друзей! Желаю в этот день, конечно же, дружбы верной, искренней, преданной. Пусть ничто не сможет испортить наши отношения, а честность, справедливость, человечность в наших отношениях всегда стоят на первом месте!

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С Днем друзей! Пусть каждого окружают эти прекрасные люди, кого мы зовем друзья. Желаю верных поступков, правильных решений, чтобы всегда протянули руку помощи и сказали слова поддержки. Поздравляю!

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Поздравления с Днем друзей в открытках

Поздравления с Днем друзей в СМС

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В Международный дружбы день

Пусть из сердец исчезнет тень,

Пускай свет души озарит.

Друзей пусть день объединит!

Желаю искренне дружить

И очень дружбой дорожить,

Ведь это жизненный оплот.

Кто дружит, счастливо живет!

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Поздравляю с Днем дружбы, ура!

Пусть глаза от надежд загорятся,

Станет больше веселья, добра,

Чаще хочется звонко смеяться.

Всегда будет друзей полный дом,

Чувства яркие голову кружат,

Отзывается сердце теплом,

И сбывается пусть всё, что нужно!

***

Друг всегда в беде поможет

И спиной не повернётся,

С другом каждый день погожий,

И сияет ярко солнце.

Я желаю настоящей,

Крепкой дружбы нерушимой,

Чтобы в каждом дне летящем

Помощь получать взаимно!

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Быть неразлучными всегда,

Идти по жизни вместе.

С днем дружбы! Я желаю вам

Друзей не сто, а двести.

Друг друга понимали чтоб

Вы даже с полуслова.

Чтобы во всех ваших делах

Все было просто клево!

***

Для того, кто знает дружбы цену

Желаю, сердцем не кривя,

Чтоб сломать любую стену

Могли крепко за руки держась!

Ты — верный и надежный друг,

С тобой не страшно разделить секреты.

Пусть птица счастья с твоих рук

Не улетит! А сердце теплотой будет согрето!

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