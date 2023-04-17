Поливальный понедельник 2023 отмечают 17 апреля — на второй день после Пасхи.
Поливальный понедельник связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что это день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.
Что нельзя делать в Поливальный понедельник 2023
- Грустить и думать о плохом.
- Ссориться, ругаться и злиться.
- Очень много есть.
- Злоупотреблять алкоголем.
- Сидеть дома в одиночку.
- Заниматься домашними делами и тяжело работать.
Народные приметы в Поливальный понедельник 2023
- Если перелетные птицы в Поливальный понедельник не поют, ожидайте заморозков.
- Утренний дождь в Поливальный понедельник сулит дождливое лето.
- Безветренно и синее небо на Поливальный понедельник — в ближайшее время быть дождю.
- Ясная солнечная погода в Поливальный понедельник обещает такое же лето.