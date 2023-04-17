Поливальный понедельник 2023 отмечают 17 апреля — на второй день после Пасхи.

Поливальный понедельник связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что это день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник 2023

Грустить и думать о плохом.

Ссориться, ругаться и злиться.

Очень много есть.

Злоупотреблять алкоголем.

Сидеть дома в одиночку.

Заниматься домашними делами и тяжело работать.

Народные приметы в Поливальный понедельник 2023