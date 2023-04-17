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Поливальный понедельник 2023: запреты и приметы на 17 апреля

17 апреля 2023, 10:10
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Поливаний понеділок
Источник: УНИАН

Поливальный понедельник 2023 отмечают 17 апреля — на второй день после Пасхи.

Поливальный понедельник связывает христианские и языческие традиции, но верующие продолжают их придерживаться. Существует мнение, что это день очищения водой, поэтому принято обливать всех встречных.

Что нельзя делать в Поливальный понедельник 2023

  • Грустить и думать о плохом.
  • Ссориться, ругаться и злиться.
  • Очень много есть.
  • Злоупотреблять алкоголем.
  • Сидеть дома в одиночку.
  • Заниматься домашними делами и тяжело работать.

Народные приметы в Поливальный понедельник 2023

  • Если перелетные птицы в Поливальный понедельник не поют, ожидайте заморозков.
  • Утренний дождь в Поливальный понедельник сулит дождливое лето.
  • Безветренно и синее небо на Поливальный понедельник — в ближайшее время быть дождю.
  • Ясная солнечная погода в Поливальный понедельник обещает такое же лето.
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Пасха Обливаний понеділок
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