7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. В 2023 году праздник приходится на рабочий день — четверг.

Разведчики выполняют важную и ответственную миссию. Именно они разузнают о планах врага, размещениях войск, перехватывают важные разговоры и многое другое. Вряд ли стоит говорить о их значимости во время войны, ведь она и так понятна.

По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем военной разведки Украины 2023 в картинках, а потому если вы знаете человека, который связан с этой сферой, обязательно отправьте ему открытку.

Дата празднования выбрана не случайно, в этот день в 1992 году был подписан указ президента Украины Леонида Кравчука о создании разведывательного органа при Министерстве обороны Украины.

Однако отдельный праздник у разведчиков появился в 2007 году, когда его ввели в соответствии с приказом министра обороны Украины.