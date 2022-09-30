2 октября в Украине будут отмечать День учителя. Ежегодно его празднуют в первое воскресенье второго месяца осени, однако поздравляют с праздником в пятницу перед или в понедельник после.

Учителя — важные люди в жизни каждого из нас. Именно они закладывают в нас знания и продолжают это делать несмотря ни на что. В этот профессиональный праздник нужно благодарить педагогов, напоминая, что они делают важное дело.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем учителя 2022 в стихах.

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***

Нам, учитель дорогой,

Ваш характер нравится!

Кроме вас, никто другой

С нами не управится!

Вы — добры и справедливы!

Вы — во всем пример для нас!

Самых лучших чувств порывы

Выражает вам наш класс!

***

Какое гордое призванье —

Давать другим образование, —

Частицу сердца отдавать

Пустые ссоры забывать,

Ведь с нами объясняться трудно,

Порою очень даже нудно

Одно и то же повторять,

Тетради ночью проверять.

Спасибо вам за то, что вы

Всегда бывали так правы.

Хотим мы пожелать,

Чтоб вы не знали бед,

Здоровья, счастья на сто лет!

***

Кто нас учит?

Кто нас мучит?

Кто нам знания дает?

Это школьный наш учитель —

Удивительный народ.

С вами ясно и светло,

На душе всегда тепло.

И простите, если в срок

Был не выучен урок.

От души мы поздравляем

Наших всех учителей

И здоровья всем желаем

От проказников детей!

***

С праздником вас, учителя дорогие!

Спасибо большое за все,

За ваши старания, труд и за знания,

Вам бывает с детьми нелегко.

Пусть же ваша улыбка сияет,

Каждый день преподносит сюрприз,

Уважают друзья и коллеги.

Пусть счастливо вертится жизнь.

***

Низкий поклон вам за труд и терпенье,

За теплоту вашей светлой души!

Радости, счастья, добра, вдохновенья!

В вашей работе успехов больших!