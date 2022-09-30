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Низкий поклон вам за труд и терпенье: поздравления с Днем учителя 2022 в стихах

30 сентября 2022, 06:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Низкий поклон вам за труд и терпенье: поздравления с Днем учителя 2022 в стихах

2 октября в Украине будут отмечать День учителя. Ежегодно его празднуют в первое воскресенье второго месяца осени, однако поздравляют с праздником в пятницу перед или в понедельник после.

Учителя — важные люди в жизни каждого из нас. Именно они закладывают в нас знания и продолжают это делать несмотря ни на что. В этот профессиональный праздник нужно благодарить педагогов, напоминая, что они делают важное дело.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем учителя 2022 в стихах.

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***

Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме вас, никто другой
С нами не управится!

Вы — добры и справедливы!
Вы — во всем пример для нас!
Самых лучших чувств порывы
Выражает вам наш класс!

***

Какое гордое призванье —
Давать другим образование, —
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!

***

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель —
Удивительный народ.
С вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!

***

С праздником вас, учителя дорогие!
Спасибо большое за все,
За ваши старания, труд и за знания,
Вам бывает с детьми нелегко.

Пусть же ваша улыбка сияет,
Каждый день преподносит сюрприз,
Уважают друзья и коллеги.
Пусть счастливо вертится жизнь.

***

Низкий поклон вам за труд и терпенье,
За теплоту вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В вашей работе успехов больших!

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