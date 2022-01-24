День внешней разведки Украины ежегодно отмечается 24 января. В 2022 году праздник приходится на понедельник.

В этот день стоит поздравить всех сотрудников органов разведки Украины с их днем, поблагодарить за старательную работу и обеспечение защиты и интересов нашей страны.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем внешней разведки Украины в СМС, которые порадуют ваших знакомых и близких даже на расстоянии. Теплые слова могут мотивировать на подвиги и великие дела.

***

С Днем разведчика тебя!

Этот праздник отмечает вся страна.

Будь всегда успешен, счастлив,

И к чужой беде участлив.

Пусть твое здоровье крепнет,

Радость жизни пусть не меркнет.

И любовью согревает пусть семья

И вовек не покидают пусть друзья.

***

Разведчик, тебя от души поздравляю,

В профессии важной успехов желаю.

Здоровье пусть будет крепким всегда,

Пусть уважает начальство тебя.

Пусть в семье будет тепло и уют,

И помни, что дома всегда тебя ждут.

***

Сегодня праздник твой, разведчик,

Мы поздравляем от души,

Ты оставайся не замечен,

Дела с успехом заверши!

Не обделит пусть жизнь здоровьем,

И нет ненастий на пути,

Желаем дружно мы, с любовью,

К своей мечте бодрей лети!

***

Военные разведчики —

Армии элита,

Всегда вы там, где действовать

Надо шито-крыто.

Ночь и темнота —

Подруги ваши верные,

Выдержка и нервы

У вас словно железные.

Желаю вам в разведку

Всегда ходить с удачей,

А на личном фронте —

Любви, добра и счастья.

***

Служить в разведке очень сложно:

Бороться, точно в цель стрелять,

Всегда быть смелым, осторожным

И у врагов все тайны узнавать.

Так пусть же будет все успешно

На службе, дома и всегда.

И бережет пускай, конечно,

По жизни Бог от горестей тебя.

***

Для тебя, как для героя,

Двери все свои откроем!

Ты сегодня — самый главный,

Самый лучший, самый славный!

Поздравляем с днем прекрасным,

Пусть сияет солнце ясно!

Ты — разведчик, в этом мире

Будь всегда самым любимым!

***

День внешней разведки Украины начали праздновать с 2018 года после указа пятого президента Петра Порошенко.

Уже совсем скоро февраль — последний месяц зимы приготовил для украинцев огромное количество различных праздников. К примеру, уже 14 числа многие пары будут отмечать День святого Валентина, а уже в конце месяц — масляную неделю. Ознакомиться с полным списком можно в календаре праздников на февраль 2022 года в материале Фактов ICTV.