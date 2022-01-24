День внешней разведки Украины ежегодно отмечается 24 января. В 2022 году праздник приходится на понедельник.
В этот день стоит поздравить всех сотрудников органов разведки Украины с их днем, поблагодарить за старательную работу и обеспечение защиты и интересов нашей страны.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем внешней разведки Украины в СМС, которые порадуют ваших знакомых и близких даже на расстоянии. Теплые слова могут мотивировать на подвиги и великие дела.
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С Днем разведчика тебя!
Этот праздник отмечает вся страна.
Будь всегда успешен, счастлив,
И к чужой беде участлив.
Пусть твое здоровье крепнет,
Радость жизни пусть не меркнет.
И любовью согревает пусть семья
И вовек не покидают пусть друзья.
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Разведчик, тебя от души поздравляю,
В профессии важной успехов желаю.
Здоровье пусть будет крепким всегда,
Пусть уважает начальство тебя.
Пусть в семье будет тепло и уют,
И помни, что дома всегда тебя ждут.
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Сегодня праздник твой, разведчик,
Мы поздравляем от души,
Ты оставайся не замечен,
Дела с успехом заверши!
Не обделит пусть жизнь здоровьем,
И нет ненастий на пути,
Желаем дружно мы, с любовью,
К своей мечте бодрей лети!
***
Военные разведчики —
Армии элита,
Всегда вы там, где действовать
Надо шито-крыто.
Ночь и темнота —
Подруги ваши верные,
Выдержка и нервы
У вас словно железные.
Желаю вам в разведку
Всегда ходить с удачей,
А на личном фронте —
Любви, добра и счастья.
***
Служить в разведке очень сложно:
Бороться, точно в цель стрелять,
Всегда быть смелым, осторожным
И у врагов все тайны узнавать.
Так пусть же будет все успешно
На службе, дома и всегда.
И бережет пускай, конечно,
По жизни Бог от горестей тебя.
***
Для тебя, как для героя,
Двери все свои откроем!
Ты сегодня — самый главный,
Самый лучший, самый славный!
Поздравляем с днем прекрасным,
Пусть сияет солнце ясно!
Ты — разведчик, в этом мире
Будь всегда самым любимым!
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День внешней разведки Украины начали праздновать с 2018 года после указа пятого президента Петра Порошенко.
Уже совсем скоро февраль — последний месяц зимы приготовил для украинцев огромное количество различных праздников. К примеру, уже 14 числа многие пары будут отмечать День святого Валентина, а уже в конце месяц — масляную неделю. Ознакомиться с полным списком можно в календаре праздников на февраль 2022 года в материале Фактов ICTV.