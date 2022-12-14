Грядущий 2023 год тысячи украинцев будут встречать не дома. Больше всего наших граждан сейчас в Польше. Польские традиции празднования Нового года и Рождества несколько отличают от украинских.

Факты ICTV узнавали, как поляки будут встречать Новый год 2023 и каких традиций стоит придерживаться украинцам в Польше.

Новый год или Sylwester в Польше: легенда праздника

Традиционно ночь с 31 декабря на 1 января в Польше называют Днем Святого Сильвестра (Sylwester). Доподлинно неизвестно, почему именно так называют канун Нового года. Но в легенде сочетаются исторические и библейские факты.

Сейчас смотрят

По легендам, 31 декабря 335 года умер Папа Римский Сильвестр І, впоследствии он был признан церковью как святой. Поэтому в Польше в этот день чтят его память.

Есть еще одна легенда. Впервые новогоднюю ночь (то есть с 31 декабря на 1 января) в Западной Европе отмечали в переходный период с 999 на 1000 год. В конце тысячелетия был страх конца света, поэтому когда наступило 1 января 1000 года, воцарилась великая радость. Тогда Папа (тоже Сильвестр, но уже Сильвестр II) произнес впервые благословение urbi et orbi (городу и миру).

С тех пор новогодняя ночь стала праздником, а в Польше начали называть ее Sylwester.

Поляки привыкли очень весело и громко праздновать Sylwester. Новогодняя ночь считается официальным стартом шумного праздничного карнавала.

В городах проводятся костюмированные балы, различные танцевальные конкурсы, розыгрыши и другие развлекательные мероприятия.

Традиции празднования нового года в Польше 2023

Новый год в Польше встречают не только в кругу семьи. Чаще всего гуляния происходят с друзьями в веселой компании.

Поэтому на Сильвестра поляки часто собираются шумными компаниями, гуляют по городу и устраивают вечеринки. Новый год в Польше никогда не был семейным праздником, как в Украине. Большинство отмечает Сильвестр в клубах, на балах (Bal Sylwestrowy) или в центре города.

На Новый год поляки не готовят особые традиционные блюда, зато на столе обязательно должно быть шампанское.

Те поляки, которые все же встречают Новый год в тесном семейном кругу, готовят не оливье, а карпа. Его голову должен съесть хозяин дома. Также поляки готовят фафернуху — это медово-ореховое печенье.

Также традиционным польским напитком считается гжанец. Это алкогольный настой на основе глинтвейна. Его продают на каждом углу и разливают из специальных деревянных бочек.

После сытного ужина поляки начинают шумное празднование на улицах городов.

Еще один момент. Украинцы привыкли утром 1 января находить подарки под елкой, у поляков такой традиции нет. Исключение — ближайшие родственники или друзья. Для Польши традиционными являются подарки на Рождество или на День Святого Николая (который они отмечают 6 декабря).

Поэтому 1 января для поляков — обычный день. Они даже ходят на работу, если Новый год приходится на будний.

В общем, в Польше не много традиций празднования Нового года, однако у них также бытует поговорка Nowy rok jaki, caty rok taki (Как Новый год встретишь, так его и проведешь).

Украинцы, которые сейчас находятся в Польше, должны придерживаться нескольких польских новогодних традиций:

за новогодним столом должно быть 12 блюд — по числу месяцев в году, однако это давняя традиция, которой мало кто сейчас придерживается;

— по числу месяцев в году, однако это давняя традиция, которой мало кто сейчас придерживается; на столе должен быть запеченный карп или птица . Голову карпа должен съесть хозяин дома, а чешуйки члены семьи раскладывают в кошельки — чтобы был достаток круглый год;

. Голову карпа должен съесть хозяин дома, а чешуйки члены семьи раскладывают в кошельки — чтобы был достаток круглый год; стоит приготовить медово-ореховое печенье фафернуха ;

; после ужина следует пойти в город на гуляния и присоединиться к компании знакомых/друзей;

перед праздником обязательно нужно убрать в доме или квартире;

нужно попросить прощения у всех знакомых и встретить праздник без обид в сердце;

отдать все долги.

Выходные дни в Польше 2023

В декабре 2022 года и январе 2023-го поляков и гостей страны ждут три дополнительных выходных:

25 декабря — Рождество;

1 января – Новый год;

6 января — Богоявление — христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан.

Также в эти дни не будут работать магазины и заведения.

Как празднуют Рождество в Польше

Рождество в Польше пышно отмечают 25 декабря. Канун Рождества — Сочельник (как говорят поляки Вигилия) тоже наполнен особой атмосферой семейного тепла.

Поляки верят — как проведешь Сочельник, так и будешь жить весь следующий год. Поэтому в Польше в этот день стараются избегать скандалов и ссор.

Вигилия — это семейный праздник, когда вместе собираются вся семья. За стол принято садиться с появлением на небе первой звезды. По традиции, хозяин дома сначала зажигает свечу, читает молитву и только после этого гости начинают есть.

В Польше на Вигилию важным обычаем является угощение облатками (łamanie opłatkiem) перед основной едой. Облатки — это пресный хлеб, который готовят из воды, муки и соли, он напоминает тонкую вафлю в форме пластины.

Родственники за столом делятся облатками друг с другом и говорят праздничные пожелания. Эта традиция появилась в Польше в конце XVIII века. Близкие люди в этот момент прощают друг другу все обиды и желают, чтобы родным хватило хлеба как пищи, так и духовного.

В Сочельник поляки идут на народное гуляние — колядки. Компании ходят от дома к дому и поет рождественские песни. Эта традиция очень похожа на украинскую.

В Польше считают, что в ночь перед Рождеством никто не должен быть одинок, поэтому они всегда приглашают в гости одиноких соседей или знакомых.

В общем, в Польше неделя после Рождества и перед Новым годом наполнена весельем и шумными гуляниями. В городах и селах организуют вертепы, где демонстрируют спектакли по библейским сюжетам.

В Варшаве и других крупных городах устраивают огромные рождественские ярмарки, предновогодние распродажи, катки, зимние городки и новогодние угощения в местных ресторанах и пабах.