Новый год 2023 уже наступил — многие верят, что следующие 365 дней пройдут так, как получилось встретить первый календарный праздник. Этот год может быть одним из самых важных в истории борьбы Украины за независимость, а каждый день в календаре стоит проводить с позитивом.

Так, первый день нового года можно отметить со своими близкими или в кругу друзей, сидя за пышным праздничным столом. Также в этот вечер должны звучать громкие поздравления и пожелания только наилучшего в непростое время.

Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с первый днем нового года 2023, которые поднимут настроение и смогут дать мотивацию. Теплые слова растопят любое сердце и позволит забыть даже старые обиды.

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Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

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Кружат снежинки в Новый год,

И все мечты сбываются,

Пусть в жизни то произойдёт,

О чём давно мечтается!

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Пожелаю в Новый год

На все месяцы вперед

Мира, счастья и достатка,

Чтоб жилось легко и сладко!

***

Снежинки падают беззвучно,

А сердце чуда очень ждет.

Пусть будет добрым, самым лучшим

Пришедший нынче Новый год!

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Как бенгальский огонек,

Этот год пусть будет ярким,

Он удачу принесёт

И желанные подарки!

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Январь уже идет полным ходом — средина зимы принесет украинцам много праздников — церковных и государственных. Многие из нас будут отмечать Рождество, а затем и Крещение. На конец месяца приходится Международный день ювелира — нужно не забыть поздравить мастеров этой профессии. Полный календарь праздников января 2023 можно найти на Фактах ICTV.