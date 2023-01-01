Новый год 2023 уже наступил — многие верят, что следующие 365 дней пройдут так, как получилось встретить первый календарный праздник. Этот год может быть одним из самых важных в истории борьбы Украины за независимость, а каждый день в календаре стоит проводить с позитивом.
Так, первый день нового года можно отметить со своими близкими или в кругу друзей, сидя за пышным праздничным столом. Также в этот вечер должны звучать громкие поздравления и пожелания только наилучшего в непростое время.
Факты ICTV подготовили СМС-поздравления с первый днем нового года 2023, которые поднимут настроение и смогут дать мотивацию. Теплые слова растопят любое сердце и позволит забыть даже старые обиды.
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Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!
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Кружат снежинки в Новый год,
И все мечты сбываются,
Пусть в жизни то произойдёт,
О чём давно мечтается!
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Пожелаю в Новый год
На все месяцы вперед
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!
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Снежинки падают беззвучно,
А сердце чуда очень ждет.
Пусть будет добрым, самым лучшим
Пришедший нынче Новый год!
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Как бенгальский огонек,
Этот год пусть будет ярким,
Он удачу принесёт
И желанные подарки!
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Январь уже идет полным ходом — средина зимы принесет украинцам много праздников — церковных и государственных. Многие из нас будут отмечать Рождество, а затем и Крещение. На конец месяца приходится Международный день ювелира — нужно не забыть поздравить мастеров этой профессии. Полный календарь праздников января 2023 можно найти на Фактах ICTV.