Период новогодних праздников — самая волшебная пора в году. Особое внимание всегда приходится на ночь Нового года, ведь именно она закладывает настроение на следующие 365 дней.

Есть множество примет относительно празднования Нового года — что нельзя делать, надевать или готовить. Если придерживаться каждой из них, год принесет лишь счастье и благополучие.

Что нельзя готовить на новогодний стол 2023 года — узнавали Факты ICTV.

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Новый год 2023: какие блюда нельзя готовить

Символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик. Эти животные очень ласковые, нежные и спокойные, поэтому, вероятнее всего, грядущий год будет довольно гармоничным.

Поскольку покровителем 2023 года будет кролик, из новогоднего меню следует вычеркнуть любые блюда из зайца или кролика. Это вкусное диетическое мясо лучше оставить для других праздников.

Заменить крольчатину можно нежирными видами мяса или рыбы.

Вообще, кролик – вегетарианец, он не употребляет продукты животного происхождения, а отдает предпочтение свежей зелени, злакам, фруктам и овощам. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салаты.

Хоть некоторые эксперты действительно считают, что идеальным для новогодней ночи будет вегетарианское меню. Например, его можно будет дополнить морепродуктами и рыбой.

Однако большинство украинцев не готовы к таким радикальным решениям. Что делать в таком случае? Достаточно отказаться от мяса кроля, зайца, нутрии, говядины и свинины. Их можно заменить курятиной, бараниной, мясом утки, разнообразными морепродуктами и тому подобным.

Также не стоит угощать гостей кровяной колбасой.

Кстати, кролики очень избирательны в еде. Они отдают предпочтение свежим продуктам без резкого запаха. Поэтому не стоит увлекаться острыми приправами, чесноком и луком.

При этом, на новогоднем столе 2023 года обязательно должны стоять:

мясные блюда из птицы — курица, утка, гусь, индейка, перепелка и тому подобное;

рыба — тунец, форель, лосось, камбала, сом, скумбрия, сельдь;

морепродукты — кальмары, мидии, осьминоги, креветки;

много зелени — салаты из капусты, брокколи, морковь, укроп, петрушка, шпинат;

злаки и бобовые — салаты с кукурузой и горошком, фасоль, нут и тому подобное.

Также не забывайте о фруктах и ягодах — яблоки, груши, цитрусовые, бананы.