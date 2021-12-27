Новогодний декор: как украсить дом не за все деньги мира

Украсить не только елку, но и дом – не просто причуда, говорят психологи. Потому что это сигнализирует: наступает время праздника и, что очень важно, отдыха!

— Сейчас у нас есть отличная возможность с помощью какого-то декора заранее обеспечить себе этот отдых, поскольку понятно, что в 21 веке причин для стресса и усталости намного больше, чем это было 200-300 лет назад, — отметила кандидат медицинских наук, психолог Елена Божук.

Декорирование дома может быть недорогим – уверяет дизайнер интерьеров Алина Бабенко. Кое-что можно купить в магазине, например свечи, которые всегда создают уют в доме.

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На выбор венки из хвои, шишек и прочего декора.

— Такой венок можно вешать на дверь, можно просто положить на праздничный стол, а в центр, например, одну или три свечи, — отметила дизайнер интерьеров Алина Бабенко.

Праздничное убранство – не только в традиционных игрушках и венках, но и в продуманном сервировании стола, которое можно легко соединить с другим декором.

Например, у вас елочные украшения выполнены в синем, бирюзовом и серебристом цветах. И когда даже из посуды где-то просматриваются нотки этих цветов – очень красиво и гармонично смотрится.

Кроме того, праздничный декор можно сделать и своими руками.

Например, Таисия свою небольшую квартиру уже украсила собственноручно изготовленным декором. Буквально за десять минут можно сделать объемную снежинку из десяти бумажных пакетов.

Понадобятся также клей, карандаш и ножницы. Разделяем пакеты на несколько частей, рисуем узор, вырезаем по линиям и смазываем клеем. Соединяем пакеты друг с другом – и вуаля.

Кроме того, Таиса сделала еще и собственный венок – из свежей хвои.