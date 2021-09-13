13 сентября в мире отмечают неофициальный праздник День программиста. Точной даты у праздника нет. Чтобы понять, когда можно начинать торжество, нужно отсчитать от начала года ровно 256 дней.

Почему именно 256 дней? Все очевидно, ведь число 256 — это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием.

Хакер, юзер, программист —

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на ты

От каспера до винды.

Что с процессором случится —

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

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С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоем пусть действует программка вечного счастья и любви

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Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

Интересные факты о программистах:

В наше время принято считать, что среди программистов превалируют мужчины. Однако первым в мире программистом была женщина — Ада Августа Лавлейс. Она еще в 1843 году написала первую в истории человечества программу для Аналитической машины. В своей научной работе, на эту тему она использовала термины подпрограмма и библиотека подпрограмм, которые начнут активно использовать только в 1950-х годах.

Многих программистов обижает просьба о починке компьютера. А ведь правда, это далеко не одно и тоже. У многих то и паяльника дома нет, не говоря уже о том, что они им пользоваться не умеют.

Программисты отдельная каста людей, которая считает с 0, а не 1. В программном коде наша 7 — это 6, а 10 — это 9.