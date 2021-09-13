13 сентября в мире отмечают неофициальный праздник День программиста. Точной даты у праздника нет. Чтобы понять, когда можно начинать торжество, нужно отсчитать от начала года ровно 256 дней.
Почему именно 256 дней? Все очевидно, ведь число 256 — это максимально возможное число элементов любой системы с 8-битным кодированием.
Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на ты
От каспера до винды.
Что с процессором случится —
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!
*****
С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоем пусть действует программка вечного счастья и любви
*****
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
Интересные факты о программистах:
В наше время принято считать, что среди программистов превалируют мужчины. Однако первым в мире программистом была женщина — Ада Августа Лавлейс. Она еще в 1843 году написала первую в истории человечества программу для Аналитической машины. В своей научной работе, на эту тему она использовала термины подпрограмма и библиотека подпрограмм, которые начнут активно использовать только в 1950-х годах.
Многих программистов обижает просьба о починке компьютера. А ведь правда, это далеко не одно и тоже. У многих то и паяльника дома нет, не говоря уже о том, что они им пользоваться не умеют.
Программисты отдельная каста людей, которая считает с 0, а не 1. В программном коде наша 7 — это 6, а 10 — это 9.