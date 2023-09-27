Ежегодно 27 сентября в Украине отмечают День воспитателя. В 2023 году он приходится на будний день — среду.

Это профессиональный праздник дошкольных работников, который начали отмечать в 2011 году. В эту дату принято поздравлять воспитателей, их помощников, поваров, завхозов и всех остальных, кто хоть как-то связан с этой сферой. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Днем воспитателя 2023 в открытках.

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К слову, свой профессиональный праздник воспитатели в 2023 году отмечают не только 27 сентября, но и 24-го. Вторая дата приходится на последнее воскресенье первого месяца осени.

Что подарить на День воспитателя — смотрите на Фактах ICTV.