День фермера в Украине отмечают 19 июня. Не забудьте поздравить родных и близких, которые работают на земле.
Для этого Факты ICTV создали подборку оригинальных поздравлений с Днем фермера в открытках и СМС.
СМС-поздравления с Днем фермера
С Днем фермера! Пусть на грядках не будет вредителей, а на рынке — конкурентов!
* * *
Поздравляю с Днем фермера! Оптимизма, удачи и крепкого здоровья!
* * *
С Днем фермера! Хорошего урожая и много возможностей. Пусть хозяйство с каждым днем становится богаче!
* * *
Пусть земля будет плодородной, а душа — счастливой и свободной!
* * *
С Днем фермера! Большой удачи в руках и счастья в сердце!
Открытки с Днем фермера
День фермера в Украине
Праздник появился в 2020 году указом Владимира Зеленского по инициативе общественности.
Дату Дня фермера выбрали не с проста. Именно 19 июня в 2003 году в Украине приняли закон о фермерском хозяйстве.