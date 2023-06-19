День фермера в Украине отмечают 19 июня. Не забудьте поздравить родных и близких, которые работают на земле.

Для этого Факты ICTV создали подборку оригинальных поздравлений с Днем фермера в открытках и СМС.

СМС-поздравления с Днем фермера

С Днем фермера! Пусть на грядках не будет вредителей, а на рынке — конкурентов!

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Поздравляю с Днем фермера! Оптимизма, удачи и крепкого здоровья!

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С Днем фермера! Хорошего урожая и много возможностей. Пусть хозяйство с каждым днем становится богаче!

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Пусть земля будет плодородной, а душа — счастливой и свободной!

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С Днем фермера! Большой удачи в руках и счастья в сердце!

Открытки с Днем фермера

День фермера в Украине

Праздник появился в 2020 году указом Владимира Зеленского по инициативе общественности.

Дату Дня фермера выбрали не с проста. Именно 19 июня в 2003 году в Украине приняли закон о фермерском хозяйстве.