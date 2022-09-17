17 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника. Профессиональную дату отмечают ежегодно в третью субботу сентября.

День фармацевта получил статус официального государственного профессионального праздника в 1999 году. Тогда, 7 сентября, второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Фармацевты — это люди, которые являются специалистами в области лекарств. Их еще называют аптекарями, ведь именно у них мы приобретаем то, что выписывают нам врачи. По случаю профессиональной даты Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках

Поздравления с Днем фармацевта 2022 в СМС

***

С Днем фармацевта Украины!

Без вас больные никуда.

Лекарства или витамины

Вы подберете без труда.

Так пусть для радости причины

Вас настигают в каждом дне,

И все карьерные вершины

Вам покорятся без проблем!



***

За здоровье Украины

Ты всегда стоишь стеной,

Фармацевт незаменимый,

Не старей вовек душой!

Неизменно улыбайся,

Громкость радости прибавь,

Пусть тебе рецепт на счастье

Щедро выпишет судьба!



***

Фармработник Украины,

Ты незаменим никем!

Пожелаю жизни длинной,

Даже без лекарств совсем!

Ярким, словно взрыв салюта,

Каждый день пусть будет твой,

Путь с везеньем абсолютным

Станет белой полосой!



***

Труд твой сложен очень,

Но ты не унываешь!

И пусть настала осень

Ты всех тепло встречаешь.

В аптеке всех обслужишь,

Улыбкой доброй, встречной,

Надеюсь, что ты будешь

Таким же безупречным!

***

Пусть фармацевт счастливым будет,

Пусть исполняются мечты!

Пускай здоровы будут люди,

Любви желаю, красоты!

Во всех лекарствах разбираться,

Уметь надежный дать совет,

И никогда не волноваться,

И жить на свете много лет!