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Пускай здоровы будут люди! Поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках и СМС

17 сентября 2022, 07:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пускай здоровы будут люди! Поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках и СМС

17 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника. Профессиональную дату отмечают ежегодно в третью субботу сентября.

День фармацевта получил статус официального государственного профессионального праздника в 1999 году. Тогда, 7 сентября, второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Фармацевты — это люди, которые являются специалистами в области лекарств. Их еще называют аптекарями, ведь именно у них мы приобретаем то, что выписывают нам врачи. По случаю профессиональной даты Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках

День фармацевта День фармацевта День фармацевта День фармацевта День фармацевта

Поздравления с Днем фармацевта 2022 в СМС

***

С Днем фармацевта Украины!
Без вас больные никуда.
Лекарства или витамины
Вы подберете без труда.

Так пусть для радости причины
Вас настигают в каждом дне,
И все карьерные вершины
Вам покорятся без проблем!

***

За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!

Неизменно улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!

***

Фармработник Украины,
Ты незаменим никем!
Пожелаю жизни длинной,
Даже без лекарств совсем!

Ярким, словно взрыв салюта,
Каждый день пусть будет твой,
Путь с везеньем абсолютным
Станет белой полосой!

***

Труд твой сложен очень,
Но ты не унываешь!
И пусть настала осень
Ты всех тепло встречаешь.

В аптеке всех обслужишь,
Улыбкой доброй, встречной,
Надеюсь, что ты будешь
Таким же безупречным!

***

Пусть фармацевт счастливым будет,
Пусть исполняются мечты!
Пускай здоровы будут люди,
Любви желаю, красоты!

Во всех лекарствах разбираться,
Уметь надежный дать совет,
И никогда не волноваться,
И жить на свете много лет!

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День фармацевта Привітання
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