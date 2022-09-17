17 сентября в Украине празднуют День фармацевтического работника. Профессиональную дату отмечают ежегодно в третью субботу сентября.
День фармацевта получил статус официального государственного профессионального праздника в 1999 году. Тогда, 7 сентября, второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.
Фармацевты — это люди, которые являются специалистами в области лекарств. Их еще называют аптекарями, ведь именно у них мы приобретаем то, что выписывают нам врачи. По случаю профессиональной даты Факты ICTV подготовили поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем фармацевта 2022 в открытках
Поздравления с Днем фармацевта 2022 в СМС
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С Днем фармацевта Украины!
Без вас больные никуда.
Лекарства или витамины
Вы подберете без труда.
Так пусть для радости причины
Вас настигают в каждом дне,
И все карьерные вершины
Вам покорятся без проблем!
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За здоровье Украины
Ты всегда стоишь стеной,
Фармацевт незаменимый,
Не старей вовек душой!
Неизменно улыбайся,
Громкость радости прибавь,
Пусть тебе рецепт на счастье
Щедро выпишет судьба!
***
Фармработник Украины,
Ты незаменим никем!
Пожелаю жизни длинной,
Даже без лекарств совсем!
Ярким, словно взрыв салюта,
Каждый день пусть будет твой,
Путь с везеньем абсолютным
Станет белой полосой!
***
Труд твой сложен очень,
Но ты не унываешь!
И пусть настала осень
Ты всех тепло встречаешь.
В аптеке всех обслужишь,
Улыбкой доброй, встречной,
Надеюсь, что ты будешь
Таким же безупречным!
***
Пусть фармацевт счастливым будет,
Пусть исполняются мечты!
Пускай здоровы будут люди,
Любви желаю, красоты!
Во всех лекарствах разбираться,
Уметь надежный дать совет,
И никогда не волноваться,
И жить на свете много лет!