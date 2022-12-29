Уже в ночь с 31 декабря на 1 января весь мир будет праздновать Новый год 2023, символом которого станет Черный Водяной Кролик.

На новогодние праздники мы все привыкли ждать чуда, поскольку это время особенное. Несмотря на то, что во время войны празднование важных дат для украинцев стало иным, искренние слова с пожеланиями мира и добра будут звучать отовсюду.

Факты ICTV подготовили поздравления с наступающим Новым годом 2023, чтобы вы смогли отправить их всем своим близким.

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***

Еще чуть-чуть, еще немножко

И тихо постучит в окошко

Год наступающий. Он новый!

И запах в комнате еловый,

И огоньки гирлянды яркой,

И предвкушение подарков —

Все это праздника черты.

Так пусть сбываются мечты!

Всех благ, добра, тепла, удачи,

Здоровья, а к нему в придачу

Заряда бодрости и сил.

Чтоб год лишь счастье приносил!

***

Мягкой поступью морозной

К нам крадется Новый год.

Невесомо, осторожно,

Но уверенно идет.

С ним — мечтания, надежды,

Ожиданья, чудеса.

Долгожданный, как и прежде,

Он летит через леса.

Пусть сбываются молитвы

Жить в здоровье и ладу.

Только радостных событий

В наступающем году!

***

Наступает Новый год,

Чудо пусть произойдет.

Я желаю вам успеха,

Радости, любви и смеха.

Пусть мечты все сбудутся,

Горести забудутся.

Счастья много я желаю,

И конечно, поздравляю!

***

Волшебный праздник — Новый год,

Он постучится к нам вот-вот.

Желаю пусть он счастье принесет,

А старый год — плохое заберет.

Пусть будет много смеха,

Удачи и успеха,

И пусть мечты сбываются,

И мир вам улыбается!

***

Пусть год, что тихо наступает,

Вас только лучшим одаряет,

Пусть он вам счастье принесет,

Плохое — старый заберет.

Пусть жизнь сияет и лучится,

Пусть суждено желаньям сбыться!

Любви, финансовой свободы, мира.

И с наступающим вас годом!

***

Волшебство стучится в дом,

Снег сверкает серебром,

Скоро добрый Новый год

В нашу с вами жизнь войдет!

Пусть нас радует теплом,

Станет к счастью он мостом.

Чтобы каждый день подряд

Был любовью полон взгляд!

Пусть подарит нам успех,

Достижения — без помех.

Всего лучшего желаю,

Вас с грядущим поздравляю!

***

Здоровья, радости, успеха,

Любви красивейшего света,

Друзей надежных и подруг

Тебе желаю, милый друг!

Достаток и благополучие

Жизнь твою сделают пусть лучше,

Пусть радость наполняет дни,

Поможет к целям всем идти.