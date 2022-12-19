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Пусть исполнятся мечты! Лучшие стихи и поздравления в прозе с Днем святого Николая

19 декабря 2022, 08:23
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День святого Миколая
Источник: Pixabay

День святого Николая начинает цикл новогодних праздников в Украине.

Это день, наполненный чудесами как для детей, так и для взрослых. Обычно в ночь на 19 декабря святой Николай оставляет под подушкой желанные подарки.

Поздравьте с Днем святого Николая родных и близких – мы собрали теплые поздравления с праздником в стихах и прозе.

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Поздравления с Днем святого Николая 2022 в стихах

В День святого Николая
Среди будней непростых
Я добра тебе желаю,
Пусть исполнятся мечты!

* * *

Пусть в День святого Николая
Весь мир украсится добром,
Пусть все друг друга понимают,
Улыбки светятся кругом.

* * *

В День святого Николая
Счастья всем я пожелаю,
Света, нежности, добра,
Счастья было, чтоб сполна!

* * *

С Днем святого Николая!
Пусть святой хранит от бед,
И еще, конечно же, желаю
Много долгих и счастливых лет.

* * *

С Днем святого Николая!
Достатка в доме вам желаю.
Чтоб Николай святой принес
Подарков вам желанных воз.

Поздравления с Днем святого Николая 2022 в прозе

Желаю в День святого Николая найти под подушкой самые желанные подарки! Пусть эта зима будет особенной.

* * *

Пусть святой Николай не только принесет сладкие подарки, но и наполнит дом любовью и гармонией! С праздником!

* * *

Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть сердце будет открыто для настоящего чуда! Благополучия, здоровья и искренних улыбок родных!

* * *

В День святого Николая желаю счастья! Пусть сбудется каждая твоя мечта, а Николай оберегает от печали и зависти!

* * *

С праздником! Пусть Николай подарит любовь, радость и настоящую веру в чудеса! Пусть сбываются все большие и маленькие мечты!

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