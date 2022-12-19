День святого Николая начинает цикл новогодних праздников в Украине.
Это день, наполненный чудесами как для детей, так и для взрослых. Обычно в ночь на 19 декабря святой Николай оставляет под подушкой желанные подарки.
Поздравьте с Днем святого Николая родных и близких – мы собрали теплые поздравления с праздником в стихах и прозе.
Поздравления с Днем святого Николая 2022 в стихах
В День святого Николая
Среди будней непростых
Я добра тебе желаю,
Пусть исполнятся мечты!
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Пусть в День святого Николая
Весь мир украсится добром,
Пусть все друг друга понимают,
Улыбки светятся кругом.
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В День святого Николая
Счастья всем я пожелаю,
Света, нежности, добра,
Счастья было, чтоб сполна!
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С Днем святого Николая!
Пусть святой хранит от бед,
И еще, конечно же, желаю
Много долгих и счастливых лет.
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С Днем святого Николая!
Достатка в доме вам желаю.
Чтоб Николай святой принес
Подарков вам желанных воз.
Поздравления с Днем святого Николая 2022 в прозе
Желаю в День святого Николая найти под подушкой самые желанные подарки! Пусть эта зима будет особенной.
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Пусть святой Николай не только принесет сладкие подарки, но и наполнит дом любовью и гармонией! С праздником!
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Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть сердце будет открыто для настоящего чуда! Благополучия, здоровья и искренних улыбок родных!
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В День святого Николая желаю счастья! Пусть сбудется каждая твоя мечта, а Николай оберегает от печали и зависти!
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С праздником! Пусть Николай подарит любовь, радость и настоящую веру в чудеса! Пусть сбываются все большие и маленькие мечты!