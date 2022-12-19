День святого Николая начинает цикл новогодних праздников в Украине.

Это день, наполненный чудесами как для детей, так и для взрослых. Обычно в ночь на 19 декабря святой Николай оставляет под подушкой желанные подарки.

Поздравьте с Днем святого Николая родных и близких – мы собрали теплые поздравления с праздником в стихах и прозе.

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Поздравления с Днем святого Николая 2022 в стихах

В День святого Николая

Среди будней непростых

Я добра тебе желаю,

Пусть исполнятся мечты!

* * *

Пусть в День святого Николая

Весь мир украсится добром,

Пусть все друг друга понимают,

Улыбки светятся кругом.

* * *

В День святого Николая

Счастья всем я пожелаю,

Света, нежности, добра,

Счастья было, чтоб сполна!

* * *

С Днем святого Николая!

Пусть святой хранит от бед,

И еще, конечно же, желаю

Много долгих и счастливых лет.

* * *

С Днем святого Николая!

Достатка в доме вам желаю.

Чтоб Николай святой принес

Подарков вам желанных воз.

Поздравления с Днем святого Николая 2022 в прозе

Желаю в День святого Николая найти под подушкой самые желанные подарки! Пусть эта зима будет особенной.

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Пусть святой Николай не только принесет сладкие подарки, но и наполнит дом любовью и гармонией! С праздником!

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Поздравляю с Днем святого Николая! Пусть сердце будет открыто для настоящего чуда! Благополучия, здоровья и искренних улыбок родных!

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В День святого Николая желаю счастья! Пусть сбудется каждая твоя мечта, а Николай оберегает от печали и зависти!

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С праздником! Пусть Николай подарит любовь, радость и настоящую веру в чудеса! Пусть сбываются все большие и маленькие мечты!