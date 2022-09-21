21 сентября в Украине отмечают День HR-менеджера. Ежегодно праздник приходится на третью среду первого месяца осени.
Это профессиональный праздник специалистов в области управления персоналом. Если в вашем окружении есть человек, который имеет к этому отношение, не забудьте поздравить его.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем HR-менеджера 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем HR-менеджера 2022 в открытках
Поздравления с Днем HR-менеджера 2022 в СМС
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HR-менеджер все знал,
Изучил весь персонал.
И в финансах, и в торговле
Нет специалисту ровни.
Управленье и надзор —
На работе ваш упор.
В офисе пусть и в труде
Ждет успех всегда, везде.
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HR-менеджер, ты знаешь,
Как нам кадры подобрать,
Высоко же ты летаешь,
И умений не отнять!
В праздник твой мы поздравляем!
Сохраняй успех всегда,
И еще тебе желаем
Отдыхать хоть иногда!
***
HR-менеджер, твой труд
Дарит миру пользы много.
Пусть успехи прибегут,
Чтоб идти с тобою в ногу!
И десятки перспектив
Вспыхнут вдруг на горизонте,
Чтобы путь твой был красив,
Ждал карьерный рост в работе!
***
Персоналом управлять —
Значит, очень много знать,
HR-менеджер, все можешь,
Все по полкам ты разложишь.
Ты еще и кадровик,
И работать ты привык,
Но сегодня отдыхай,
Ведь тебя мы ценим — знай,
Праздник твой не зря пришел,
Пусть все будет хорошо,
А дела идут отлично,
Будет счастье в жизни личной!
***
HR-менеджер, твой праздник
Наконец-то наступил,
Пожелать хотим удачи,
И побольше свежих сил.
Поручения начальства,
Все успешно выполнять,
Чтоб коллеги уважали,
И друзей не забывать.
***
Кадры все решают —
Об этом каждый знает.
Найти достойный персонал
Сумеет опытный эйчар.
Он выйдет на охоту,
Чтоб предложить работу.
Наш кадровик — психолог,
Мудрец, ловкач, филолог.
Легко отыщет компромат,
Укомплектует аппарат.
Теперь пусть отдыхает,
Свой праздник отмечает.
У нас корпоративный дух,
Чтоб он домой дошел на двух.