21 сентября в Украине отмечают День HR-менеджера. Ежегодно праздник приходится на третью среду первого месяца осени.

Это профессиональный праздник специалистов в области управления персоналом. Если в вашем окружении есть человек, который имеет к этому отношение, не забудьте поздравить его.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем HR-менеджера 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем HR-менеджера 2022 в открытках

Поздравления с Днем HR-менеджера 2022 в СМС

***

HR-менеджер все знал,

Изучил весь персонал.

И в финансах, и в торговле

Нет специалисту ровни.

Управленье и надзор —

На работе ваш упор.

В офисе пусть и в труде

Ждет успех всегда, везде.



***

HR-менеджер, ты знаешь,

Как нам кадры подобрать,

Высоко же ты летаешь,

И умений не отнять!

В праздник твой мы поздравляем!

Сохраняй успех всегда,

И еще тебе желаем

Отдыхать хоть иногда!



***

HR-менеджер, твой труд

Дарит миру пользы много.

Пусть успехи прибегут,

Чтоб идти с тобою в ногу!

И десятки перспектив

Вспыхнут вдруг на горизонте,

Чтобы путь твой был красив,

Ждал карьерный рост в работе!



***

Персоналом управлять —

Значит, очень много знать,

HR-менеджер, все можешь,

Все по полкам ты разложишь.

Ты еще и кадровик,

И работать ты привык,

Но сегодня отдыхай,

Ведь тебя мы ценим — знай,

Праздник твой не зря пришел,

Пусть все будет хорошо,

А дела идут отлично,

Будет счастье в жизни личной!

***

HR-менеджер, твой праздник

Наконец-то наступил,

Пожелать хотим удачи,

И побольше свежих сил.

Поручения начальства,

Все успешно выполнять,

Чтоб коллеги уважали,

И друзей не забывать.

***

Кадры все решают —

Об этом каждый знает.

Найти достойный персонал

Сумеет опытный эйчар.

Он выйдет на охоту,

Чтоб предложить работу.

Наш кадровик — психолог,

Мудрец, ловкач, филолог.

Легко отыщет компромат,

Укомплектует аппарат.

Теперь пусть отдыхает,

Свой праздник отмечает.

У нас корпоративный дух,

Чтоб он домой дошел на двух.