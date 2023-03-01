Первый день весны — это всегда радостное событие, особенно для тех, кто не любит холодные зимы. Этот день — начало цикла, когда все вокруг оживает и начинает цвести. Животные и растения просыпаются после зимних холодов и начинают набирать сил от теплых лучей солнца.

Для многих из нас солнце также приносит огромную радость.

Факты ICTV подготовили открытки с первым днем весны для друзей и близких, которые поднимут настроение теплыми пожеланиями и вниманием.

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Март — это не только солнечные дни и цветочные поля. Первый месяц весны принесет украинцам много праздников. К примеру, на 8 число приходится Международный женский день, который посвящен солидарности женщин.

Также в конце месяца ожидается День СБУ, День Нацгвардии, и даже Международный день театра. Ознакомиться с полным календарем праздников марта 2023 можно на Фактах ICTV.