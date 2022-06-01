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Пусть он принесет мир: лучшие картинки с первым днем лета

1 июня 2022, 06:03
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
девушка, мороженое

Сегодня, 1 июня, начинается лето, которое является самым любимым временем для многих украинцев.

Традиционно этот период ассоциируется с отдыхом на море, путешествиями, а также теплыми и уютными вечерами. В условиях полномасштабной войны для большинства украинцев лето будет не таким, как обычно.

Несмотря на это, в первый день лета стоит поздравить всех своих родных и друзей яркими открытками, которые смогут точно поднять настроение и вызвать улыбку. Факты ICTV подготовили самые лучшие картинки с первым днем ​​лета.

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Кроме первого дня лета, сегодня украинцы отмечают Международный день защиты детей. Этот праздник призван привлечь внимание к их проблемам и правам.

Даже в условиях полномасштабной войны важно делать все, чтобы обеспечить детям счастливое и беззаботное детство. Куда пойти с детьми в Киеве 1 июня – читайте в материале.

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Теги
листівки, Привітання, Поздравления с праздниками
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