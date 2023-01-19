19 января христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне. В 2023 году праздник пришелся на будний день — четверг.
Крещение богато на традиции, например, нужно ходить в церковь и святить воду, самые же смелые в этот день окунаются в прорубь, поскольку считается, что вся вода — святая.
Также стоит говорить друг другу приятные слова, желая того, чтобы крещенская вода смыла все печали и принесла здоровья на долгие годы. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Крещением Господним 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе.
Поздравления с Крещением 2023 в открытках
Поздравления с Крещением 2023 в СМС
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На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
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С Крещением Господним поздравляю!
Большого счастья в этот день желаю,
Любви, тепла, доверия и веры.
Пусть к лучшему лишь будут перемены.
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Крещенские морозы
Сегодня за окном.
Желаю вам здоровья
И радости в ваш дом.
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Поздравляем вас с Крещеньем,
Светлой радостью, весельем!
Пусть чудесная вода
Прибавляет вам года!
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С верой в чудо и милость Господню
Наберите крещенской воды.
День особый, поверьте, сегодня,
Будьте ж сил и здоровья полны!
Поздравления с Крещением 2023 в стихах
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Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Бережет вас от всех бед!
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С Крещением Господним
Сегодня поздравляю,
Добра в душе и жизни
От сердца вам желаю.
В крещенские морозы
Беда пускай уйдет,
Вода пусть смоет слезы,
А счастье вас найдет!
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Чудесный праздник средь зимы —
Крещение Господне.
В сей день духовной чистоты
Желаем стать свободней:
От мыслей грустных и от бед,
От суеты тяжелой.
Пусть в вашу душу явит свет
Дух Божий — белый голубь.
Желаем счастья и добра
Вам каждую минуту,
Судьба к вам будет пусть щедра,
А Бог — к молитвам чуток.
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В праздник великий — Святое Крещение,
Снова спустилась с небес благодать,
Стала водица вокруг вся целебная,
В проруби душу спешат очищать.
Пусть же Господь сбережет душу грешную,
Пусть исцелит все недуги и зло.
Смоет пусть слезы с лица безутешные,
Станет пусть легче, кому тяжело.
Весело пусть на душе будет, благостно,
В этот великий и праздничный час,
И пусть Господь озаряет вас радостью.
С праздником светлым поздравим мы вас!
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Когда-то принял Иисус Крещение,
И стала в этот день вода святой,
Пускай больным дарует исцеление,
А в дом приносит радость и покой.
Пусть Дух Святой, как голубь белый,
Что снизошел когда-то на Христа,
Своим теплом и радостью согреет
В морозный день Крещения всех всегда.
Поздравления с Крещением 2023 в прозе
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Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех. Поздравляю с Крещением Господним!
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С Крещением Господним спешу поздравить я, и пожелать, чтобы все невзгоды смыла святая вода. Пусть наступит мир и покой, а в душе всегда будет радость и тепло!
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В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. С праздником!
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Желаю бодрости духа, радости в сердце и легкости на душе. Пусть помыслы твои будут чисты, а заветные желания исполняются. Со светлым праздником Крещения!
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Спешу от всей души поздравить тебя с прекрасным православным праздником Крещения Господня! Пусть Господь оберегает твой дом от невзгод и печалей, а святая крещенская вода подарит здоровье тебе и твоим близким.