19 января христиане восточного обряда отмечают Крещение Господне. В 2023 году праздник пришелся на будний день — четверг.

Крещение богато на традиции, например, нужно ходить в церковь и святить воду, самые же смелые в этот день окунаются в прорубь, поскольку считается, что вся вода — святая.

Также стоит говорить друг другу приятные слова, желая того, чтобы крещенская вода смыла все печали и принесла здоровья на долгие годы. По этому случаю Факты ICTV подготовили поздравления с Крещением Господним 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе.

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Поздравления с Крещением 2023 в открытках

Поздравления с Крещением 2023 в СМС

***

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

***

С Крещением Господним поздравляю!

Большого счастья в этот день желаю,

Любви, тепла, доверия и веры.

Пусть к лучшему лишь будут перемены.

***

Крещенские морозы

Сегодня за окном.

Желаю вам здоровья

И радости в ваш дом.

***

Поздравляем вас с Крещеньем,

Светлой радостью, весельем!

Пусть чудесная вода

Прибавляет вам года!

***

С верой в чудо и милость Господню

Наберите крещенской воды.

День особый, поверьте, сегодня,

Будьте ж сил и здоровья полны!

Поздравления с Крещением 2023 в стихах

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Бережет вас от всех бед!

***

С Крещением Господним

Сегодня поздравляю,

Добра в душе и жизни

От сердца вам желаю.

В крещенские морозы

Беда пускай уйдет,

Вода пусть смоет слезы,

А счастье вас найдет!

***

Чудесный праздник средь зимы —

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней:

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжелой.

Пусть в вашу душу явит свет

Дух Божий — белый голубь.

Желаем счастья и добра

Вам каждую минуту,

Судьба к вам будет пусть щедра,

А Бог — к молитвам чуток.

***

В праздник великий — Святое Крещение,

Снова спустилась с небес благодать,

Стала водица вокруг вся целебная,

В проруби душу спешат очищать.

Пусть же Господь сбережет душу грешную,

Пусть исцелит все недуги и зло.

Смоет пусть слезы с лица безутешные,

Станет пусть легче, кому тяжело.

Весело пусть на душе будет, благостно,

В этот великий и праздничный час,

И пусть Господь озаряет вас радостью.

С праздником светлым поздравим мы вас!

***

Когда-то принял Иисус Крещение,

И стала в этот день вода святой,

Пускай больным дарует исцеление,

А в дом приносит радость и покой.

Пусть Дух Святой, как голубь белый,

Что снизошел когда-то на Христа,

Своим теплом и радостью согреет

В морозный день Крещения всех всегда.

Поздравления с Крещением 2023 в прозе

***

Пусть этот праздник смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех. Поздравляю с Крещением Господним!

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С Крещением Господним спешу поздравить я, и пожелать, чтобы все невзгоды смыла святая вода. Пусть наступит мир и покой, а в душе всегда будет радость и тепло!

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В великий день Крещения Господня желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми духом и сильными верой. С праздником!

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Желаю бодрости духа, радости в сердце и легкости на душе. Пусть помыслы твои будут чисты, а заветные желания исполняются. Со светлым праздником Крещения!

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Спешу от всей души поздравить тебя с прекрасным православным праздником Крещения Господня! Пусть Господь оберегает твой дом от невзгод и печалей, а святая крещенская вода подарит здоровье тебе и твоим близким.