30 сентября отмечают Международный день переводчика. В 2022 году профессиональный праздник устных и письменных переводчиков приходится на будний день — пятницу.
Если в вашем окружении есть человек, знающий несколько языков и занимающейся переводами, не забудьте поздравить его, поскольку он делает важную работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем переводчика 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Международным днем переводчика 2022 в открытках
Поздравления с Международным днем переводчика 2022 в СМС
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Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.
Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.
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Переводчик очень нужный,
Знает много языков,
На помощь в трудную минуту
К тебе всегда он придет!
Желаем вам bon appetite,
Пусть сбываются мечты!
И на праздник для вас
В зале кружат конфетти!
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Переводчики справляют
День профессии своей.
Вам сегодня пожелаю
Новых планов и идей.
Будьте счастливы, здоровы,
Открывайте людям мир.
Пусть из шляпы жизнь достанет
Вам подарок, как факир.
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Мы в этот праздник поздравляем
Всех переводчиков сейчас,
Вам много радости желаем,
Пусть будет в жизни все у вас!
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Ты, дружище,
Полиглот,
В языках тебе
Везет!
Переводчик
Ты — отличный,
Знает весь
Бомонд столичный!