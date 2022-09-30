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Пусть в жизни не будет языковых барьеров! Поздравления с Днем переводчика 2022

30 сентября 2022, 08:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть в жизни не будет языковых барьеров! Поздравления с Днем переводчика 2022

30 сентября отмечают Международный день переводчика. В 2022 году профессиональный праздник устных и письменных переводчиков приходится на будний день — пятницу.

Если в вашем окружении есть человек, знающий несколько языков и занимающейся переводами, не забудьте поздравить его, поскольку он делает важную работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем переводчика 2022 в открытках и СМС.

Поздравления с Международным днем переводчика 2022 в открытках

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Поздравления с Международным днем переводчика 2022 в СМС

***

Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.

Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.

***

Переводчик очень нужный,
Знает много языков,
На помощь в трудную минуту
К тебе всегда он придет!

Желаем вам bon appetite,
Пусть сбываются мечты!
И на праздник для вас
В зале кружат конфетти!

***

Переводчики справляют
День профессии своей.
Вам сегодня пожелаю
Новых планов и идей.

Будьте счастливы, здоровы,
Открывайте людям мир.
Пусть из шляпы жизнь достанет
Вам подарок, как факир.

***

Мы в этот праздник поздравляем
Всех переводчиков сейчас,
Вам много радости желаем,
Пусть будет в жизни все у вас!

***

Ты, дружище,
Полиглот,
В языках тебе
Везет!
Переводчик
Ты — отличный,
Знает весь
Бомонд столичный!

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