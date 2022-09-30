30 сентября отмечают Международный день переводчика. В 2022 году профессиональный праздник устных и письменных переводчиков приходится на будний день — пятницу.

Если в вашем окружении есть человек, знающий несколько языков и занимающейся переводами, не забудьте поздравить его, поскольку он делает важную работу. Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем переводчика 2022 в открытках и СМС.

Поздравления с Международным днем переводчика 2022 в открытках

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Поздравления с Международным днем переводчика 2022 в СМС

***

Переводчики, ребята,

Поздравляем с вашим днем.

Мы сегодня вашу силу

И таланты подчеркнем.

Иностранные слова

Пусть ложатся гладко.

Жизнь пусть будет ваша яркой,

Радужной и сладкой.



***

Переводчик очень нужный,

Знает много языков,

На помощь в трудную минуту

К тебе всегда он придет!

Желаем вам bon appetite,

Пусть сбываются мечты!

И на праздник для вас

В зале кружат конфетти!



***

Переводчики справляют

День профессии своей.

Вам сегодня пожелаю

Новых планов и идей.

Будьте счастливы, здоровы,

Открывайте людям мир.

Пусть из шляпы жизнь достанет

Вам подарок, как факир.



***

Мы в этот праздник поздравляем

Всех переводчиков сейчас,

Вам много радости желаем,

Пусть будет в жизни все у вас!

***

Ты, дружище,

Полиглот,

В языках тебе

Везет!

Переводчик

Ты — отличный,

Знает весь

Бомонд столичный!

