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Пусть в жизни будет место чуду! Открытки с Днем Николая

19 декабря 2022, 07:41
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
День святого Миколая
Источник: Pixabay

День ангела Николая традиционно отмечают 19 декабря. Покровителем владельцев этого мужского имени является святой Николай, или Николай Чудотворец.

Мужчины, рожденные с именем Николай, обычно уравновешены, трудолюбивы, удивительно активны и находчивы. В общении они достаточно открыты и коммуникабельны.

Не забудьте поздравить знакомых с днем ангела Николая – открытки растопят сердца и подарят тепло даже за тысячи километров.

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Открытки с Днем Николая

Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 
Листівки з Днем Миколая 

Листівки з Днем Миколая 

Главная традиция в День святого Николая, о которой знают все взрослые и дети – оставлять тайно подарки под подушкой. Накануне дети пишут письмо Николаю с пожеланиями — 19 декабря послушные получают их, а капризных ждет резка.

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День Святого Николая Привітання
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