28 июня Украина отмечает важный государственный праздник — День Конституции. В 2023 году дата приходится на среду и в мирное время у граждан нашей страны был бы дополнительный выходной день.

28 июня 1996 года Верховная рада Украины приняла первую Конституцию независимого украинского государства. Это важнейший документ, в котором закреплены правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальная целостность.

В этот день граждане нашей страны поздравляют друг друга с важной для страны датой, а потому Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем Конституции 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

Стоит отметить, что уже через месяц — 28 июля — украинцы отметят День Украинской Государственности. Детальный календарь праздников на июль 2023 — смотрите на Фактах ICTV.