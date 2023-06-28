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Пусть в сердце сияет пламя гордости за Украину! Открытки с Днем Конституции 2023

28 июня 2023, 06:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Україна, прапор
Источник: Pexels

28 июня Украина отмечает важный государственный праздник — День Конституции. В 2023 году дата приходится на среду и в мирное время у граждан нашей страны был бы дополнительный выходной день.

28 июня 1996 года Верховная рада Украины приняла первую Конституцию независимого украинского государства. Это важнейший документ, в котором закреплены правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальная целостность.

В этот день граждане нашей страны поздравляют друг друга с важной для страны датой, а потому Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем Конституции 2023, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным.

День Конституції 2023

День Конституції 2023

День Конституції 2023

День Конституції 2023

День Конституції 2023

Стоит отметить, что уже через месяц — 28 июля — украинцы отметят День Украинской Государственности. Детальный календарь праздников на июль 2023 — смотрите на Фактах ICTV.

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День Конституції листівки Привітання
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