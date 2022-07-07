7 июля отмечают традиционный славянский праздник Ивана Купала. Праздновать его начинают вечером 6 числа.

Ивана Купала — праздник, который окутан мистикой, это время гаданий, желаний, обрядов и традиций. Он связан с огнем, водой и травами, что и является его символами.

На Иванов день принято желать исполнения желаний, счастья и любви. Поэтому случаю Факты ICTV приготовили поздравления с Ивана Купала в картинках.

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Поскольку Ивана Купала окутан мистикой, на него принято гадать. Можно узнать имя будущего мужа или когда встретишь своего суженного. Сделать это можно с помощью бумажки, свечи или венка, который следует сплести заранее из полевых цветов.

Так, нужно взять венок, загадать желание и пустить по воде. Если поплыл далеко — желание сбудется, если остановился у берега — следует ждать год до следующего празднования, чтобы загадать желание еще раз.

Пять гаданий на Ивана Купала — смотрите на Фактах ICTV.