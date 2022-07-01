1 июля отмечают День архитектуры Украины. В 2022 году он пришелся на пятницу. Этот профессиональный праздник был учрежден в нашей стране в 1995 году.

Архитектура Украины красивая и разнообразная, поскольку включает в себя множество стилей. Старинные здания, храмы, современные дома — это все дело рук архитекторов, которых необходимо поздравлять 1 июля. Можно отправить СМС с приятными словами или открытку, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления с Днем архитектора Украины в СМС

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***

Без них бы не было заводов,

Стадионов, небоскребов

Не было бы ни домов,

Ни театров, ни кино.

Пусть не иссякнет вдохновение,

Идеи, чертежи, видения,

Пусть дарят радость нам строения,

И их творцам умиротворение.



***

Архитектура Украины,

Довольно развита она,

Под небом бесконечно синим —

Легла в лучах ее краса.

Ей любоваться не устанешь,

И глядя от красы замрешь,

Архитектура Украины,

В себе сокровища несешь.

Тебя сегодня поздравляю —

Великолепная страна,

Тебе цвести всегда желаю,

О Украина, жизнь моя!



***

Сегодня празднуем, друзья,

День архитектуры!

Без архитекторов нельзя

Обогащать культуру.

Вы великие творцы,

Создатели шедевров,

Вдохновение всегда

Пусть будет непременно!

***

Спасибо за облик нашей страны,

Хорошеет она с каждым годом!

Она хранит дома старины,

Но и новое под небосводом

Появляется в нашей чудесной стране:

Спасибо вашим проектам!

И сказать в этот день очень хочется мне,

Как важен для нас архитектор.

Пусть Киев растет с каждым радужным днем,

Пусть краше станет Одесса!

Пусть Львов и Херсон в своеволье своем

Красуются, будто принцессы!



***

Украинского народа, слава и культура,

Впечатляет, окрыляет, всех архитектура,

Как весна, прекрасна, как любовь, красива,

Каменная сказка, людям всем на диво!

Пусть будет эта сказка, радостной всегда,

Пусть растут и процветают, наши города,

Архитекторы, для вас, наши поздравления,

Творческих успехов вам, а также вдохновения!



***

Желаем вам надежных стен,

Отличных в жизни перемен,

Любви вам крепче, чем раствор,

Красивей, чем любой декор!

Поздравления с Днем архитектора Украины в открытках