1 июля отмечают День архитектуры Украины. В 2022 году он пришелся на пятницу. Этот профессиональный праздник был учрежден в нашей стране в 1995 году.
Архитектура Украины красивая и разнообразная, поскольку включает в себя множество стилей. Старинные здания, храмы, современные дома — это все дело рук архитекторов, которых необходимо поздравлять 1 июля. Можно отправить СМС с приятными словами или открытку, которые подготовили Факты ICTV.
Поздравления с Днем архитектора Украины в СМС
***
Без них бы не было заводов,
Стадионов, небоскребов
Не было бы ни домов,
Ни театров, ни кино.
Пусть не иссякнет вдохновение,
Идеи, чертежи, видения,
Пусть дарят радость нам строения,
И их творцам умиротворение.
***
Архитектура Украины,
Довольно развита она,
Под небом бесконечно синим —
Легла в лучах ее краса.
Ей любоваться не устанешь,
И глядя от красы замрешь,
Архитектура Украины,
В себе сокровища несешь.
Тебя сегодня поздравляю —
Великолепная страна,
Тебе цвести всегда желаю,
О Украина, жизнь моя!
***
Сегодня празднуем, друзья,
День архитектуры!
Без архитекторов нельзя
Обогащать культуру.
Вы великие творцы,
Создатели шедевров,
Вдохновение всегда
Пусть будет непременно!
***
Спасибо за облик нашей страны,
Хорошеет она с каждым годом!
Она хранит дома старины,
Но и новое под небосводом
Появляется в нашей чудесной стране:
Спасибо вашим проектам!
И сказать в этот день очень хочется мне,
Как важен для нас архитектор.
Пусть Киев растет с каждым радужным днем,
Пусть краше станет Одесса!
Пусть Львов и Херсон в своеволье своем
Красуются, будто принцессы!
***
Украинского народа, слава и культура,
Впечатляет, окрыляет, всех архитектура,
Как весна, прекрасна, как любовь, красива,
Каменная сказка, людям всем на диво!
Пусть будет эта сказка, радостной всегда,
Пусть растут и процветают, наши города,
Архитекторы, для вас, наши поздравления,
Творческих успехов вам, а также вдохновения!
***
Желаем вам надежных стен,
Отличных в жизни перемен,
Любви вам крепче, чем раствор,
Красивей, чем любой декор!
Поздравления с Днем архитектора Украины в открытках