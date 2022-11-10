В четверг, 10 ноября, отмечают Международный день бухгалтера. К этому профессиональному празднику имеют отношение все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью.

По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем бухгалтера 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить профессионалов по дебету с кредитом.

Поздравления с Международным днем бухгалтера 2022 в открытках

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Поздравления с Международным днем бухгалтера 2022 в СМС

***

С Днем бухгалтера! Удачи!

Пусть карьера вверх идет.

Пусть горит улыбка ярче,

Пусть везет из года в год.

Пусть развеются сомненья,

На душе живет покой,

А любовь и уважение

Не обходят стороной!

***

Круглый год ведут подсчет,

И финансовый учет,

Дебет с кредитом сведут,

Никогда не подведут.

С Днем бухгалтера сегодня,

Поздравляем от души,

Всех кто к празднику причастен.

Счастья вам, удачи и любви.



***

Бухгалтерия – это судьба,

Ум, ответственность, логика, точность

И с мельчайшей ошибкой борьба,

А, порой, – и проверка на прочность:

Чтоб работать здесь – нужен талант,

Опыт, знания, труд кропотливый;

В этот праздник хотим пожелать

Жизни яркой, удачной, счастливой!

***

Ты лучший бухгалтер на свете,

Прими поздравления эти!

Желаю карьерного взлета,

Пусть радость приносит работа

И ввысь возрастает зарплата,

Чтоб жил роскошно, богато,

Чтоб каждое в жизни мгновение

Дарило тебе наслаждение!

***

Пусть с первого раза все сходятся сверки,

Отчеты сдаются в свой срок.

Пусть лишние вас не тревожат проверки,

Не будет пустым кошелек.

Пускай на работе вам все удается

И радость приносит она.

Пускай вам страдать никогда не придется,

А жизнь будет счастьем полна.

