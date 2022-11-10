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Пусть карьера вверх идет! Поздравления с Международным днем бухгалтера 2022

10 ноября 2022, 07:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть карьера вверх идет! Поздравления с Международным днем бухгалтера 2022

В четверг, 10 ноября, отмечают Международный день бухгалтера. К этому профессиональному празднику имеют отношение все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью.

По случаю праздника, Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем бухгалтера 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить профессионалов по дебету с кредитом.

Поздравления с Международным днем бухгалтера 2022 в открытках

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Поздравления с Международным днем бухгалтера 2022 в СМС

***

С Днем бухгалтера! Удачи!
Пусть карьера вверх идет.
Пусть горит улыбка ярче,
Пусть везет из года в год.

Пусть развеются сомненья,
На душе живет покой,
А любовь и уважение
Не обходят стороной!

***

Круглый год ведут подсчет,
И финансовый учет,
Дебет с кредитом сведут,
Никогда не подведут.

С Днем бухгалтера сегодня,
Поздравляем от души,
Всех кто к празднику причастен.
Счастья вам, удачи и любви.

***

Бухгалтерия – это судьба,
Ум, ответственность, логика, точность
И с мельчайшей ошибкой борьба,
А, порой, – и проверка на прочность:
Чтоб работать здесь – нужен талант,
Опыт, знания, труд кропотливый;
В этот праздник хотим пожелать
Жизни яркой, удачной, счастливой!

***

Ты лучший бухгалтер на свете,
Прими поздравления эти!
Желаю карьерного взлета,
Пусть радость приносит работа
И ввысь возрастает зарплата,
Чтоб жил роскошно, богато,
Чтоб каждое в жизни мгновение
Дарило тебе наслаждение!

***

Пусть с первого раза все сходятся сверки,
Отчеты сдаются в свой срок.
Пусть лишние вас не тревожат проверки,
Не будет пустым кошелек.

Пускай на работе вам все удается
И радость приносит она.
Пускай вам страдать никогда не придется,
А жизнь будет счастьем полна.

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