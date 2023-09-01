1 сентября отмечают День знаний, который также называют праздником первого звонка. Именно в эту дату начинается новый учебный год у школьников, студентов и учителей.
В мирное время в Украине на 1 сентября во многих школах традиционно проводились торжественные линейки, на которых собирались ученики всех классов, дарили учителям цветы, слушали напутствующие слова и впервые заходили в свой класс в новом учебном году. Во время войны все по-другому, однако поздравления с Днем знаний никто не отменял, а потому обязательно отправьте приятные слова тем, кто с ним связан.
Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем знаний 2023, чтобы вы смогли выбрать то, которое вам больше понравится.
***
Школа всех нас летом манит,
Но приходит вдруг День знаний —
И не хочется учиться.
Слишком сладко утром спится!
Поздравляю с днем осенним,
С днем начала всех мучений!
И желаю быть готовым
К полученью знаний новых!
Пусть идет учеба гладко,
Пригодятся пусть тетрадки,
Ручки, краски, и дневник,
И большая стопка книг!
***
Вот сентябрьский день прекрасный
Наступает наконец —
Нужно топать бодро в школу.
Все, каникулам конец.
Вам желаю не сдаваться
И гранит науки грызть.
Интересной и веселей
Будет пусть, ребята, жизнь.
***
Я с Днем знаний поздравляю
И от всей души желаю:
Оценок отличных,
Друзей энергичных,
Больших перемен,
Ситуаций комичных,
Поменьше домашки
Чтобы задавали
И чтобы в столовой
Хот-дог продавали,
Уроков веселых,
Успехов в учении,
И чтоб одноклассник
Делился печеньем,
Чтоб два дневника
Не пришлось заводить,
И чтоб разрешили
Без сменки ходить!
***
Поздравляю я с Днем знаний!
О, пришел сезон заданий,
Заковыристых вопросов
Да контрольных и опросов.
Рьяно ты всему учись,
А в учебе не ленись,
Во всем быть старайся первым,
Открывай в себе резервы.
К новым знаниям стремись,
Резко поднимайся ввысь,
Умным очень становись!
***
На День знаний я желаю
Не рыдать и не грустить,
Море мужества, отваги,
Чтобы школу победить!
Веселее грызть граниты
Всех наук в любой из дней,
Море радостных открытий
И полным-полно друзей!