1 сентября отмечают День знаний, который также называют праздником первого звонка. Именно в эту дату начинается новый учебный год у школьников, студентов и учителей.

В мирное время в Украине на 1 сентября во многих школах традиционно проводились торжественные линейки, на которых собирались ученики всех классов, дарили учителям цветы, слушали напутствующие слова и впервые заходили в свой класс в новом учебном году. Во время войны все по-другому, однако поздравления с Днем знаний никто не отменял, а потому обязательно отправьте приятные слова тем, кто с ним связан.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем знаний 2023, чтобы вы смогли выбрать то, которое вам больше понравится.

***

Школа всех нас летом манит,

Но приходит вдруг День знаний —

И не хочется учиться.

Слишком сладко утром спится!

Поздравляю с днем осенним,

С днем начала всех мучений!

И желаю быть готовым

К полученью знаний новых!

Пусть идет учеба гладко,

Пригодятся пусть тетрадки,

Ручки, краски, и дневник,

И большая стопка книг!

***

Вот сентябрьский день прекрасный

Наступает наконец —

Нужно топать бодро в школу.

Все, каникулам конец.

Вам желаю не сдаваться

И гранит науки грызть.

Интересной и веселей

Будет пусть, ребята, жизнь.



***

Я с Днем знаний поздравляю

И от всей души желаю:

Оценок отличных,

Друзей энергичных,

Больших перемен,

Ситуаций комичных,

Поменьше домашки

Чтобы задавали

И чтобы в столовой

Хот-дог продавали,

Уроков веселых,

Успехов в учении,

И чтоб одноклассник

Делился печеньем,

Чтоб два дневника

Не пришлось заводить,

И чтоб разрешили

Без сменки ходить!

***

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

***

На День знаний я желаю

Не рыдать и не грустить,

Море мужества, отваги,

Чтобы школу победить!

Веселее грызть граниты

Всех наук в любой из дней,

Море радостных открытий

И полным-полно друзей!

