9 сентября в Украине и на территории всего СНГ отмечают День дизайнера-графика. Этот профессиональный праздник, который не признанный официально, установлен в 2005 году.

В этот день стоит поздравлять профессионалов своего дела — графических дизайнеров. Именно они помогают предоставлять визуально информацию так, чтобы она как можно лучше дошла до потребителя.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в открытках

Поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в СМС

***

День сегодня для тебя,

Как дизайнер-график,

Можешь целый дом чертить,

А не только график.

Пусть же зрение тебя

Вовек не подводит,

А удача каждый день

В гости пусть заходит.

***

В день праздника желать хочу —

Оформлять не витрины.

Укрась-ка лучше жизнь свою,

Как в сказочной картине!

***

Ландшафты, стильные дизайны,

И требования новых мод,

Дизайнеры всегда лояльны,

Но кто клиентов разберет!

И трудятся в поту графисты,

Пытаясь новое создать,

Порой им скажут — альтруисты,

Им этого — не занимать!

***

Дизайнеры-графики, с праздником

Сегодня вас поздравляем,

Всего самого лучшего в жизни

Вам искренне все желаем.

Пусть ваши проекты творческие

Наши радуют чаще глаза,

Пусть в вашей жизни будет солнечно,

Пусть мимо проходит гроза.



***

Креативные дизайнеры,

Боги великого фотошопа,

Вас сегодня поздравляем с праздником,

Разрешите вам похлопать.

Вы умеете преобразить

Картинку наполнения любого,

Желаем вам творить шедевры,

Желаем любви и здоровья стального!