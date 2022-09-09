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Пусть фантазии становятся реальными: поздравление с Днем дизайнера-графика 2022

9 сентября 2022, 07:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть фантазии становятся реальными: поздравление с Днем дизайнера-графика 2022

9 сентября в Украине и на территории всего СНГ отмечают День дизайнера-графика. Этот профессиональный праздник, который не признанный официально, установлен в 2005 году.

В этот день стоит поздравлять профессионалов своего дела — графических дизайнеров. Именно они помогают предоставлять визуально информацию так, чтобы она как можно лучше дошла до потребителя.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в открытках и СМС.

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Поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в открытках 

Поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в СМС

***

День сегодня для тебя,
Как дизайнер-график,
Можешь целый дом чертить,
А не только график.

Пусть же зрение тебя
Вовек не подводит,
А удача каждый день
В гости пусть заходит.

***

В день праздника желать хочу —
Оформлять не витрины.
Укрась-ка лучше жизнь свою,
Как в сказочной картине!

***

Ландшафты, стильные дизайны,
И требования новых мод,
Дизайнеры всегда лояльны,
Но кто клиентов разберет!

И трудятся в поту графисты,
Пытаясь новое создать,
Порой им скажут — альтруисты,
Им этого — не занимать!

***

Дизайнеры-графики, с праздником
Сегодня вас поздравляем,
Всего самого лучшего в жизни
Вам искренне все желаем.

Пусть ваши проекты творческие
Наши радуют чаще глаза,
Пусть в вашей жизни будет солнечно,
Пусть мимо проходит гроза.

***

Креативные дизайнеры,
Боги великого фотошопа,
Вас сегодня поздравляем с праздником,
Разрешите вам похлопать.

Вы умеете преобразить
Картинку наполнения любого,
Желаем вам творить шедевры,
Желаем любви и здоровья стального!

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