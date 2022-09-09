9 сентября в Украине и на территории всего СНГ отмечают День дизайнера-графика. Этот профессиональный праздник, который не признанный официально, установлен в 2005 году.
В этот день стоит поздравлять профессионалов своего дела — графических дизайнеров. Именно они помогают предоставлять визуально информацию так, чтобы она как можно лучше дошла до потребителя.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в открытках и СМС.
Поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в открытках
Поздравления с Днем дизайнера-графика 2022 в СМС
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День сегодня для тебя,
Как дизайнер-график,
Можешь целый дом чертить,
А не только график.
Пусть же зрение тебя
Вовек не подводит,
А удача каждый день
В гости пусть заходит.
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В день праздника желать хочу —
Оформлять не витрины.
Укрась-ка лучше жизнь свою,
Как в сказочной картине!
***
Ландшафты, стильные дизайны,
И требования новых мод,
Дизайнеры всегда лояльны,
Но кто клиентов разберет!
И трудятся в поту графисты,
Пытаясь новое создать,
Порой им скажут — альтруисты,
Им этого — не занимать!
***
Дизайнеры-графики, с праздником
Сегодня вас поздравляем,
Всего самого лучшего в жизни
Вам искренне все желаем.
Пусть ваши проекты творческие
Наши радуют чаще глаза,
Пусть в вашей жизни будет солнечно,
Пусть мимо проходит гроза.
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Креативные дизайнеры,
Боги великого фотошопа,
Вас сегодня поздравляем с праздником,
Разрешите вам похлопать.
Вы умеете преобразить
Картинку наполнения любого,
Желаем вам творить шедевры,
Желаем любви и здоровья стального!